뷔, BTS 연말 시상식 기대에 직접 입 열었다…"월드스타 됐다고 멀어진 것 아냐"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 뷔가 연말 무대를 기다리는 팬들에게 미안한 마음을 전하며, 올해 연말 활동에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

뷔는 16일 팬 소통 플랫폼 위버스를 통해 장문의 글을 남기고 수상에 대한 감사 인사와 함께 연말 시상식 및 무대에 대한 생각을 전했다.

먼저 뷔는 "저희에게 이렇게 뜻깊은 상을 안겨주셔서 진심으로 감사해요"라며 "상을 받을 때마다 느끼는 거지만 저희가 받는 사랑이 결코 당연한 게 아니라는 걸 다시 한번 생각하게 되는 것 같아요"라고 팬들에게 고마움을 표했다.

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이어 "연말이 다가오면서 저희의 연말 무대를 기다리고 기대해 주시는 분들이 많다는 것도 잘 알고 있어요. 위버스에 연말 시상식 글이 많더라고요"라며 팬들의 기대를 잘 알고 있다고 밝혔다.

특히 뷔는 오랜 시간 방탄소년단을 기다려온 팬들의 사연을 언급하며 뭉클한 마음을 드러냈다. 뷔는 "여러 나라에서 저희를 오랫동안 기다려 주신 아미분들이 계시고 누군가에게는 이번 공연이 10년 만의 만남일 수도, 또 누군가에게는 13년을 기다린 순간일 수도 있더라고요"라고 털어놨다.

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그러면서 "공연을 하다 보면 아미들이 들고 계신 슬로건이나 적힌 글들을 읽을 때가 있어요. '7년 만에 다시 만나요', '10년 만에 우리나라에 와줘서 고마워요', '방탄이들을 보기 위해 이 나라에 왔어요' 그런 글들을 볼 때마다 참 많은 생각이 들어요"라고 전했다.

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뷔는 "저희에게는 여러 공연 중 하나일 수 있는 하루가 누군가에게는 몇 년을 손꼽아 기다려 온 하루라는 게 참 뭉클하더라고요"라며 팬들이 느끼는 기다림의 무게를 강조했다.

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이 같은 이유로 올해 연말 무대 참여에도 신중한 입장을 보였다. 뷔는 "물론 연말 무대도 너무 소중해요. 하지만 여러 시상식과 무대가 있는 만큼 어느 한 곳에만 참여하기도 조심스러운 부분이 있고 각각의 무대를 제대로 준비하려면 생각보다 많은 시간과 노력이 필요하기도 해요"라고 설명했다.

이어 "저희 또 하면 잘할 테지만 그래도 올해만큼은 우리를 오랫동안 기다려 주신 아미분들을 만나고 그분들과 보내는 시간에 조금 더 온전히 집중하고 싶었어요"라고 밝혔다.

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특히 그는 "어느 기다림이 더 크고 어느 아미의 마음이 더 소중해서 내린 선택은 절대 아니에요. 오히려 모두의 기다림이 소중하기 때문에 지금 저희가 할 수 있는 일에 최선을 다하고 싶은 마음이에요"라고 강조했다.

연말 무대를 기대한 팬들에게 미안한 마음도 전했다. 뷔는 "연말 무대를 기다려 주신 아미들에게 조금 아쉬운 한 해가 될 수도 있겠지만 그 마음도 꼭 잊지 않고 있을게요"라며 "올해는 그렇게 오래 기다려 준 아미들을 하나씩 만나러 다니는 연말이라고 생각해 주시면 좋겠어요"라고 당부했다.

또한 콘서트에 참석하지 못하는 팬들을 향해서는 "저도 그 마음이 쓰여서 틈틈이 이것저것 찍어보고 있는데 충분할지는 모르겠어요"라며 "멤버들이랑도 머리를 맞대고 어떻게 하면 멀리 계신 분들까지 행복하게 해드릴 수 있을지 궁리해 볼게요"라고 약속했다.

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끝으로 뷔는 "우리는 마음 작아진 거 아니고 우리 뭐 월드스타 됐다고 멀어져 보인다고도 하지 말아줘요. 코 파는 사진도 찍을 수 있으니까 알겠어요?"라고 특유의 유쾌한 농담을 덧붙였다.

뷔는 "방금 피자 먹으니 졸려요. 잘게요. 잘자요. 고마워요. 사랑 많이 줘서 저희도 많이 사랑해요"라며 팬들을 향한 애정 어린 인사로 글을 마무리했다.

한편 방탄소년단은 지난 3월 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'을 발매하고 완전체 활동을 재개했으며, 현재 대규모 월드투어를 진행 중이다. 오는 19일 대만 가오슝 공연을 시작으로 태국 방콕, 말레이시아 쿠알라룸푸르, 싱가포르, 인도네시아 자카르타 등 아시아 주요 도시에서 팬들과 만날 예정이다. 특히 12월 17일과 19일, 20일, 22일에는 싱가포르 내셔널 스타디움에서 총 4회 공연을 개최하며, 월드투어는 2027년까지 이어진다.

olzllovely@sportschosun.com