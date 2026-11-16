이상엽, 촬영 지각에 결국 고개 숙였다…"통촉하여 주시옵소서"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이상엽이 촬영 지각 사태로 선배들에게 호된 신고식을 치르며 진땀을 흘렸다.

16일 방송된 tvN 예능 프로그램 '원더픽'에서는 이승연, 김태훈, 이상엽이 출연해 유쾌한 입담을 뽐냈다.

이날 오프닝 현장은 이상엽이 도착하지 않은 탓에 이승연과 김태훈 두 사람만으로 시작됐다.

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이승연은 지각한 이상엽을 향해 "드디어 우리 꿈이 실현됐다. 둘이서 진행하니 조촐하고 얼마나 좋냐"며 "얘가 오래 못 갈 줄 알았다. 늘 이 순간만을 손꼽아 기다려왔다. 남자 대표, 여자 대표 조합이 딱이다"라고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

이에 김태훈 역시 "제작비는 이미 책정된 것이니 상엽이 몫의 출연료를 우리가 반씩 나누자"고 거들며 이상엽 몰이에 가세했다.

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두 사람의 농담이 무르익을 무렵 이상엽이 차량을 타고 뒤늦게 현장에 모습을 드러냈다.

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이를 지켜보던 김태훈은 "우리는 서서 오프닝을 하고 있는데 본인은 슈퍼스타냐"며 날 선 농담을 건넸다. 다급히 두 사람 앞으로 달려온 이상엽은 "이게 대체 무슨 일이옵니까. 통촉하여 주시옵소서"라고 외치며 연신 고개를 조아려 폭소를 유발했다.

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이상엽은 늦어진 이유에 대해 "두 분께 맛있는 식사를 대접해 드리려고 식당을 알아보느라 시간이 지체됐다"며 "그런데 방송국 사람들이 카메라를 세워두고 나 없이 오프닝을 찍으려 하더라"고 억울함을 내비쳤다.

하지만 이승연과 김태훈은 "우리는 방금 전 출연료 정산까지 마쳤다"고 능청스럽게 받아쳤고, 이상엽은 다시 한번 "통촉하여 주시옵소서"라며 사극 톤의 사과를 이어갔다.

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이어 제작진을 향해서도 "이 사람들 진짜 얄짤없네"라고 투덜거려 웃음을 더했다.

narusi@sportschosun.com