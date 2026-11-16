신기루, 중국 입국하다 공안에 붙잡혔다.."삼단봉으로 맞을 뻔"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 신기루가 중국 공항에서 겪은 아찔한 일화를 공개했다.

16일 '풍자테레비' 유튜브 채널에는 '신기루&풍자 특대 왕홍. 1박 2일 상해 여행'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

풍자는 신기루와 함께 중국 상하이로 떠났다. 풍자는 상하이에 도착한 후 "우여곡절 끝에 도착했다"라며 안도했고, 신기루는 "갑자기 제 행색 때문인지 뭐 때문인지 모르겠지만 (공항에서) 공안이 저를 잡았다"라며 중국 입국 상황을 설명했다.

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풍자는 "살면서 공안한테 잡힌 연예인은 처음 봤다. 기루 언니가 잘못한 건 없다. 운이 안 좋았다. 가는 이미그레이션 기계마다 문제가 생겼다. 2, 3개가 계속 그랬다"라고 떠올렸다.

신기루는 "나한테 고래고래 소리를 질렀고 나중에는 2차 공안한테 끌려갔다. 난 모르는데 너무 화를 내셨다. '당신은 왜 이렇게 화를 내냐'라고 했다가 삼단봉으로 맞을 뻔했다. 너무 무섭게 여기저기서 뛰쳐오셨다"라며 분위기가 삼엄했다고 설명했다.

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중국 입국 절차는 더 이상 큰 소동 없이 마무리 된 모습이었고 두 사람은 이후 상하이에서 맥주 한 잔을 즐기며 긴장을 풀었다.

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joyjoy90@sportschosun.com