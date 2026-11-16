오상욱, 22살에 선배 돈으로 '포경수술'…"형이 데리고 온 사람은 처음" 의사도 당황

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[스포츠조선 김준석 기자] 펜싱 국가대표 오상욱이 22세 성인이 된 후 선배 김정환의 손에 이끌려 포경수술을 받은 웃지 못할 비화를 공개했다.

16일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 대한민국 펜싱 남자 사브르 대표팀 '뉴 어펜져스' 주역 오상욱, 도경동, 박상원, 황희근이 게스트로 출연해 솔직한 술자리 토크를 선보였다.

이날 MC 신동엽은 과거 오상욱이 방송에서 언급했던 포경수술 일화를 꺼내며 궁금증을 드러냈다.

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이에 오상욱은 "당시 룸메이트였던 김정환 선배가 장난기가 굉장히 많았다"며 "저만 수술을 안 했다는 걸 알고 꽂히더니 '남성 의원에 데려가서 내가 직접 시켜주겠다'며 매일 놀렸다"고 회상했다.

처음에는 단순한 농담으로 여겼다는 오상욱은 "알겠습니다, 다음에 기회 되면 하겠다고 넘겼는데 정환이 형이 진짜로 병원을 예약했더라"며 "외박을 나간 날 형의 손에 이끌려 병원에 가게 됐다"고 털어놨다.

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특히 수술 비용까지 김정환이 직접 결제해 주면서 반강제로 수술대에 오르게 됐다는 설명이다.

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오상욱은 "담당 의사 선생님조차 '아버지나 할아버지가 데려오는 경우는 봤어도, 보호자가 아닌 선배 형이 20대 성인을 데리고 온 건 처음'이라며 무척 당황하셨다"고 전해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이어 그는 "당시 나이가 스물두 살이었는데 수술비도 선배가 다 내준다고 하니 거절할 이유가 없었다"며 "수술 중 긴장을 풀라고 병원 측에서 클래식 음악을 틀어줬는데, 마치 애국가를 듣는 것처럼 경건한 기분이 들었다"고 당시의 생생한 후기를 덧붙였다.

오상욱의 파격적인 고백에 후배 박상원 역시 가세했다. 박상원은 "저도 수술을 안 했는데 상욱이 형이 해줄 때까지 기다리고 있다"며 선배의 전통(?)을 물려받겠다고 선언해 폭소를 자아냈다.

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이에 신동엽은 "내가 비뇨의학과 홍보대사라 주치의가 있다. 시합 끝나고 며칠 쉴 수 있을 때 내가 해 주겠다"고 너스레를 떨어 현장을 초토화시켰다.

narusi@sportschosun.com