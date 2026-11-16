‘티켓 판매’ 뭇매 맞더니…‘음주운전’ 고경표 팬미팅, 결국 전격 취소·전액 환불

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[스포츠조선 김준석 기자] 음주운전 사고로 활동 중단을 선언한 배우 고경표의 서울 팬미팅이 결국 취소됐다.

사고와 활동 중단 선언 이후에도 티켓 예매가 이어져 논란이 일었던 가운데, 예매한 티켓은 전액 환불된다.

팬미팅 제작사 유니온픽처스는 16일 예매처 티켓링크를 통해 오는 21일 서울 강남구 성암아트홀에서 열릴 예정이던 '2026 고경표 FANMEETING NOW 'KYUNGPYO NIGHT''의 취소를 공지했다.

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제작사는 "아티스트 측 사정으로 부득이하게 취소됐다"며 "공연을 기다려 주신 관객 여러분께 깊은 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

이어 예매한 티켓은 예매처 규정에 따라 전액 일괄 취소 및 환불 처리될 예정이라고 안내했다.

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팬미팅은 당초 21일 오후 2시와 6시 두 차례 진행될 예정이었다. 티켓은 VIP석 13만2000원, 일반석 8만8000원에 판매됐다.

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고경표가 예정된 활동을 모두 중단하겠다고 밝혔지만 이날 오후까지 예매가 이어졌고, 저녁 들어 예매 페이지가 '판매종료'로 바뀐 뒤 취소 및 환불 공지가 올라왔다.

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고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 술을 마신 채 승용차를 운전하다 청소차와 충돌하는 사고를 냈다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 기준인 0.08%를 넘은 것으로 알려졌다.

그는 사고 다음 날 SNS에 사과문을 올려 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못"이라고 밝혔다. 이어 예정된 활동을 모두 중단하겠다고 전했다.

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narusi@sportschosun.com