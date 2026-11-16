'타운하우스 떠난' 김정난, 47평 아파트로 이사갔는데.."주방이 작아"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김정난이 새 보금자리를 공개했다.

16일 김정난의 유튜브 채널 '김정난'에는 '4층짜리 대저택 떠나는 김정난의 이삿날!'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

김정난은 이사갈 새 집에 대해 "내가 예전에 살았던 집에 다시 들어오게 됐다. 집이 16년 돼서 많이 낡아 고치고 들어와야 한다"라며 집을 전반적으로 리모델링할 계획이라고 전했다.

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이어 "47평인데 주방이 작다"라며 아쉬움을 보였고 보조 주방을 잘 활용하고 싶다고 전하기도. 거실을 비롯해 안방, 파우더룸, 드레스룸, 팬트리 등 모두 널찍한 규모를 자랑했다.

이윽고 이사를 하는 날. 김정난은 텅 빈 옛 집을 보며 "좋은 추억은 묻고 가고 거기에서 새 추억을 쌓아야겠다. 많이 생각날 것 같다. 그래도 유튜브를 찍으며 반려묘들을 촬영해놔서 다행이라는 생각이 든다. 그래서 생각보다 괜찮다"라며 애써 아쉬움을 달랬다.

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앞서 김정난은 거주했던 4층 타운하우스에 대해 "관심 있는 분은 보러 와달라. 매우 싼값에 내놨다"라고 언급했고, 이후 영등포로 이사간다고 밝힌 바 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com