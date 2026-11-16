화장실 몰카→경찰 앞 야구방망이 폭행까지…친언니 20년 학대에 서장훈 경악

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[스포츠조선 김준석 기자] 친언니에게 20년 넘게 괴롭힘과 폭행을 당했다고 호소한 의뢰인의 사연에 서장훈이 "사람 목숨이 달린 문제"라며 부모의 단호한 대응을 촉구했다.

16일 방송된 KBS Joy '무엇이든 물어보살'에는 29세 여성 의뢰인이 출연해 어린 시절부터 이어졌다는 친언니의 괴롭힘을 털어놨다.

언니와 절연하고 싶지만, 주변에서 부모와도 인연을 끊어야 한다는 말을 들어 고민이라고 밝혔다.

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의뢰인에 따르면 언니의 괴롭힘은 초등학생 때 시작됐다. 중학생이 된 뒤에는 폭행으로 이어졌고, 화장실에서 볼일을 보는 모습을 몰래 촬영한 일도 있었다고 주장했다.

이유를 묻자 언니가 "너는 내 스트레스를 해소하기 위해 태어난 존재"라고 말했다는 설명도 덧붙였다.

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성인이 된 뒤에도 괴롭힘은 계속됐다고 했다. 언니가 의뢰인의 SNS 사진을 캡처해 성희롱을 하고, 전 남자친구와 찍은 사진을 보내며 외모를 조롱했다는 것. 온라인 커뮤니티에 자신을 비하하는 글까지 올라왔다고 호소했다.

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의뢰인은 언니가 괴롭힘을 인정하는 영상까지 보낸 뒤 야구방망이로 머리를 맞았다고 주장했다.

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신고를 받고 출동한 경찰이 현장에 있었는데도 폭행이 이어졌으며, 경찰은 경고만 하고 돌아갔다고 말했다.

부모의 대응을 묻는 서장훈에게 의뢰인은 "처음에는 언니를 혼내시다 나중에는 둘 다 때리며 혼내셨다"며 "어머니에게도 욕설을 퍼붓는 언니를 보며 부모님도 포기하신 것 같다"고 전했다.

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서장훈은 "이 말이 모두 사실이라면 언니의 직장이나 기록이 중요한 게 아니라 지금 사람 목숨이 달린 문제"라며 부모에게 단호한 결단을 당부했다.

이어 의뢰인에게는 부모와 인연을 끊을 필요는 없다며 "언니와는 철저히 인연을 끊고, 부모님과는 집 밖에서 만나라"고 조언했다.

이수근도 "죄인이 네가 아닌데 왜 네가 마스크를 착용하고 오늘 여기 왔나. 네 언니가 와야지"라며 안타까움을 드러냈다. 서장훈은 괴롭힘이 계속된다면 더는 참지 말고 법적 대응을 하라고 당부했다.

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narusi@sportschosun.com