'미용실 이직' 이지현, 근무 중 짬 내 집으로…"아들 밥 차리고 세탁까지"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 쥬얼리 출신 이지현이 눈코 뜰 새 없이 바쁜 근황을 전했다.

16일 이지현은 "출근 잘 마치고 퇴근했어요. 대구에서 오신 분 부디 돌아가시는 길 힘들지 않으셨길요!!! 고객님은 식사도 안 하셨는데 제 빵까지 사다주시고 감동이어요"라며 첫 출근을 마친 소감을 전했다.

이어 "비는 시간에 잽싸게 우경이 두 끼 후다닥 휘리릭 만들어 주고 세탁기까지 돌려놓고 나왔어요"라며 쉬는 시간에 쉬지 못하고 자녀를 챙겼다고 밝혔다. 일과 집안일 모두 빈틈없이 소화하는 모습이다.

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앞서 이지현은 기존에 다니던 미용실을 퇴사하고, 집에서 5분 거리에 있는 미용실로 이직한다고 밝혔다. 그는 "딸아이가 넘어져 다쳐서 네 바늘을 꿰매러 혼자 병원에 가야 할 상황에 가슴이 미어지도록 아팠다. 아이들에게 좀 더 가까이 있는 엄마가 되어보자는 생각에 큰 결정을 내렸다"라며 이직 이유를 밝혔다.

한편 이지현은 두 번의 이혼 후 두 자녀를 홀로 양육 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com