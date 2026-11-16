이효리도 응원했던 오지현, 6차 항암치료 후 '민머리' 환한미소 '몽글'

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[스포츠조선 이지현 기자] SBS '몽글상담소'에 출연해 얼굴을 알린 오지현이 난소암 투병 끝에 6차 항암치료를 마친 근황을 전했다.

16일 오지현의 친언니 오정현은 자매의 SNS 계정을 통해 "지현이 까까머리 너무 귀엽죠"라는 글과 함께 동생의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 머리를 짧게 깎은 오지현이 언니 오정현과 나란히 앉아 환하게 웃고 있는 모습이 담겼다. 항암치료로 머리카락이 빠진 상황에서도 밝은 미소를 잃지 않는 모습이 눈길을 끌었다.

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오정현은 "저때만 해도 머리가 조금씩 계속 자라는 게 보이길래 괜히 머리 자른 거 아니냐고 말하기도 했었는데"라며 사진을 촬영했을 당시를 떠올렸다.

이어 "항암치료 6차까지 마친 지금은 정말 아예 민머리(?)가 되었답니다"라고 동생의 달라진 모습을 전했다.

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그러면서 "이제 우리 지현이 다시 머리 자랄 일만 남았어요"라며 동생의 회복을 응원했다.

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오정현은 "유튜브 댓글로 많이 많이 응원해 주셔서 지현이도, 저희 가족도 참 마음이 따스한 요즘이에요. 늘 감사합니다"라며 응원을 보내준 이들에게 감사한 마음을 전했다.

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앞서 오지현은 지난 10월 25세의 나이에 난소암 진단을 받고 투병 중이라는 사실이 알려져 안타까움을 자아냈다.

당시 오정현은 유튜브 채널 '아보피치'를 통해 동생의 투병 과정을 공개했다. 오지현은 약 3년 전 다낭성 난소 증후군 진단을 받은 뒤 정기적으로 산부인과 검진을 받아왔으며, 지난해 10월 난소에서 혹이 발견됐다.

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이후 혹이 커지면서 수술을 받았지만, 조직검사 결과 악성 종양으로 확인돼 난소암 진단을 받았다. 결국 오지현은 한쪽 난소를 제거하는 추가 수술을 받은 뒤 3주 간격으로 항암치료를 이어왔다.

치료 과정이 순탄하지만은 않았다. 오정현은 앞서 "근육이 아프고 손이 떨리는 날에도 색종이 접기를 멈추지 않고, 온통 세상이 누렇게 보이는 날에도 색칠하기를 멈추지 않는 지현이를 보면서 가끔 참 대단하다는 생각을 한다"고 밝힌 바 있다.

예상치 못한 항암치료 부작용으로 힘든 날도 있었지만, 오지현은 가족의 응원 속에서 일상을 이어왔고 마침내 6차 항암치료까지 마쳤다는 소식을 전하게 됐다.

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한편 오지현은 지난 3월 방송된 SBS 스페셜 '내 마음이 몽글몽글-몽글상담소'에 출연해 얼굴을 알렸다. 해당 프로그램은 발달장애 청춘 남녀의 연애 도전기를 담은 프로그램으로, 이효리·이상순 부부가 연애 코치로 참여해 화제를 모았다.

당시 오지현은 출연자 박준혁과 서로를 최종 선택했으며, 방송 이후 실제 연인으로 발전해 많은 응원을 받았다.

olzllovely@sportschosun.com