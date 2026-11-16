정웅인, 첫째는 배우→둘째는 '걸그룹 미모' 예고생…자식 농사 대박났다

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 정웅인이 훌쩍 자란 세 딸의 근황을 전했다.

첫째는 연기와 뮤지컬 배우를 꿈꾸며 입시를 준비하고 있고, 둘째는 미술을, 막내는 공부에 집중하고 있다고 밝혔다.

16일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 정웅인이 게스트로 출연해 가족 이야기를 나눴다.

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제주도로 이동하던 중 정웅인은 학교에 있는 둘째 딸 소윤 양과 영상통화를 했다. 딸은 아빠에게 "말 예쁘게 하고!"라고 당부했고, 정웅인은 "알겠습니다"라고 답해 웃음을 안겼다.

이후 정웅인은 이영자, 박세리, 김창옥에게 세 딸의 사진을 보여줬다. 어린 시절 방송에 출연해 사랑받았던 세윤, 소윤, 다윤 자매는 어느새 훌쩍 자란 모습으로 눈길을 끌었다.

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이영자는 둘째 소윤 양을 보고 "뉴진스 해린을 닮았다고 유명하다"고 말했다.

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정웅인은 첫째 세윤 양에 대해 "연기를 해보겠다고 해서 입시를 준비하고 있다. 뮤지컬 배우도 꿈꾸고 있다"고 전했다.

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둘째는 미술을 하고 있으며 좋은 대학에 가는 것이 목표라고 했다. 막내 다윤 양에 대해서는 "공부를 열심히 하고 있고, 공부도 잘한다"고 덧붙였다.

한편 정웅인은 2006년 12세 연하의 비연예인 아내와 결혼해 세 딸을 두고 있다. 세 딸은 과거 MBC '아빠! 어디가?'에 출연해 시청자들의 사랑을 받았다.

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narusi@sportschosun.com