사지장애 자녀에 "손이 티라노 같다"고…남편 막말에 아내 오열 ('오은영리포트')

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[스포츠조선 이게은기자] '해녀 부부' 아내가 남편의 망언에 눈물을 쏟았다.

16일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥')에는 결혼 3년 차 '해녀 부부'가 출연했다.

'해녀 부부' 남편은 제주에서, 아내는 인천에서 생활하며 1년째 따로 살고 있었다. 아내는 선천적인 사지 장애를 지니고 태어난 자녀 치료를 위해 병원을 오가야 해서 이렇게 됐다고.

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아내는 "뱃속에서 자라다가 외부적인 요인으로 인해 팔 쪽 성장이 멈춘 것 같다고 했다. 저 때문에 빨리 태어난 것 같아 속상한데 남편이 '아이 손이 티라노를 닮은 것 같다'라고 했다. 남편은 분위기 풀어주려고 농담한 건지 모르겠는데 너무 화가 났다. 어떻게 자기 자식에게 그런 말을 할 수 있나"라며 눈물을 쏟았다.

남편은 "아이가 중환자실에 있을 때 아내가 계속 울었다. 근데 아이의 팔을 보니 괜찮아 보였다. 저는 팔이 아예 없을 줄 알았다. 분위기가 너무 암울해서 그렇게 말했다"라고 해명했다. 오은영 박사는 "원래 눈치가 없으시냐"라며 짚었고 남편은 곧바로 고개를 끄덕였다.

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아내가 제주 집에 도착했을 때 집 내부는 발 디딜 틈 없이 온갖 빨래와 잡동사니로 어질러져 있었다. 죽은 벌레들도 보여 경악하게 했다. 아내는 "제가 올라간 지 1년이 넘었는데 적어도 본인이 생활하는 공간은 치울 수 있지 않나. 너무 답답하다"라고 토로했다.

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joyjoy90@sportschosun.com