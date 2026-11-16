'이혼' 고지용 "아들 더 못 보게 돼"…전처 허양임과 소송 이유 밝혔다

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용이 이혼 후 아들과의 만남을 둘러싸고 전처 허양임과 법적 갈등을 빚게 된 이유를 직접 밝혔다.

고지용은 16일 유튜브 채널 '원마이크'를 통해 근황을 전하며 최근 불거진 면접교섭권 소송에 대해 입을 열었다.

이날 고지용은 "이 소송은 면접교섭권에 대한 소송"이라며 "합의 이혼을 할 때 그때그때 시간이 될 때 아이를 본다는 조건으로 했는데, 그게 너무 애매했다"고 설명했다.

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이어 "그러다 보니까 아이를 더 못 보게 됐다"며 이혼 후 아들과 만나는 데 어려움을 겪고 있다고 털어놨다.

결국 고지용은 아들과의 만남을 위해 법원의 판단을 구하게 됐다고 밝혔다. 그는 "재판부에 판결을 구한 것이다. 명확하게 한 달에 몇 회든지 정했으면 좋겠다는 것"이라며 "그걸 하고 있는 거지, 다른 건 없다"고 강조했다.

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특히 이번 법적 분쟁이 양육비 문제가 아닌 아들과의 면접교섭에 관한 것이라는 점을 분명히 했다.

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한편 고지용은 2013년 가정의학과 전문의 허양임과 결혼해 이듬해 아들 승재 군을 얻었다. 이후 KBS2 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 아들과 함께 출연해 큰 사랑을 받았다.

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그러나 두 사람은 2024년 4월 협의이혼했으며, 이혼 사실은 약 2년이 지난 올해 7월 뒤늦게 알려졌다. 아들 승재 군의 친권과 양육권은 허양임이 맡고 있다.

당시 고지용은 이혼 사실을 뒤늦게 공개한 이유에 대해 "아들 승재가 상황을 충분히 받아들이고 안정적으로 성장할 수 있도록 지켜주고 싶었기 때문"이라고 설명했다.

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이후 인터뷰에서는 아들이 친구들의 부모에게 이혼 사실이 알려지지 않았으면 좋겠다는 뜻을 전해 이를 존중했다고 밝혔다.

하지만 이혼 사실을 공개한 지 약 두 달 만인 지난 9월, 두 사람이 아들의 면접교섭 문제를 두고 법적 갈등을 벌이고 있다는 사실이 알려졌다.

당시 고지용 측은 이혼 후 약 2년 동안 아들을 만난 횟수가 6차례에 불과하다며 허양임을 상대로 면접교섭 방해금지 및 자녀 사진·영상 게시금지 가처분 신청을 제기했다고 밝혔다.

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이에 허양임은 "이혼 당시 정기적인 면접교섭에 관한 별도의 정함은 없었다"며 "고지용 씨로부터 면접교섭 권한을 부당하게 제한하고 있다는 주장이 있어 제가 먼저 법원에 면접교섭 심판청구를 한 상태"라고 반박했다.

또한 "향후 법원의 결정에 따라 면접교섭을 성실하게 진행할 예정"이라고 밝힌 바 있다.

이처럼 양측이 면접교섭 문제를 두고 서로 다른 입장을 보인 가운데, 고지용은 이번 영상을 통해 아들과의 만남 횟수와 일정을 명확히 정하기 위한 소송이라는 점을 재차 강조했다.

olzllovely@sportschosun.com