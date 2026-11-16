"Kill you" 서경덕, 日 우익에 살해 협박…"한밤중 경찰 찾아와 신변확인"

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[스포츠조선 이지현 기자] 서경덕 성신여대 교수가 일본과 중국의 역사 왜곡에 맞서 활동하는 과정에서 살해 협박까지 받았다고 털어놨다.

16일 방송된 KBS2 '말자쇼'에는 서경덕 교수가 출연해 한국의 역사와 문화를 세계에 알리기 위해 펼쳐온 활동과 그 과정에서 겪은 위협에 대해 이야기했다.

이날 서경덕 교수는 외부 활동이 잦은 탓에 가족들의 걱정이 크다고 밝혔다. 특히 한밤중 경찰이 직접 찾아와 신변을 확인했던 아찔한 일화도 공개했다.

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서 교수는 "한밤중에 경찰이 와서 신변을 확인했다"며 "포털에 갑자기 살해 협박이 들어왔다고 하더라. 가족들이 다 놀랐다"고 당시 상황을 전했다.

이 같은 위협은 일본의 역사 왜곡에 맞서 펼쳐온 활동과도 무관하지 않았다. 서 교수는 일본의 역사 왜곡을 바로잡기 위해 세계적인 유력 매체에 광고 캠페인을 꾸준히 진행해 왔다고 설명했다. 이 과정에서 일본 우익 단체들로부터 협박 메일을 받는 일도 있었다고.

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특히 그는 "메일 제목도 굉장히 짧다. 'Kill you'(죽이겠다)라고 온다"고 밝혀 충격을 안겼다.

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일본뿐 아니라 중국의 역사 왜곡 문제도 언급했다. 서 교수는 "요즘 중국도 역사 왜곡이 심하다"며 중국 최대 포털사이트의 백과사전에 윤동주 시인의 국적이 중국으로 표기된 문제를 지적했다.

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그는 해당 표기를 바로잡기 위해 무려 5년째 항의를 이어오고 있다고 밝혔다. 특히 이 문제가 중국 현지에서도 큰 화제를 모으면서 관련 기사 하나가 무려 4억 4000만 뷰를 기록했다고 설명했다.

이후 중국에 체류 중인 한 유학생으로부터 뜻밖의 경고까지 받았다고. 서 교수는 "한 유학생이 저한테 메일을 보냈는데 '교수님, 당분간 중국 들어오지 마세요'라고 하더라"고 전했다. 역사 왜곡에 맞선 활동이 현지에서도 상당한 파장을 일으켰음을 짐작하게 하는 대목이다.

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그러나 잇따른 살해 협박과 주변의 우려에도 서 교수의 의지는 흔들리지 않았다. 그는 "저는 전혀 개의치 않고 제 일을 열심히 하고 있는 상황"이라며 앞으로도 역사 왜곡에 대응하는 활동을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.

한편 서경덕 교수는 독도와 동해 표기 문제를 비롯해 일본의 역사 왜곡, 중국의 문화·역사 왜곡 등에 대응하며 한국의 역사와 문화를 국제사회에 알리는 활동을 펼쳐왔다.

olzllovely@sportschosun.com