"빚이 있어서 일하냐고?"…이세영, 쉴 틈 없는 다작 이유 직접 밝혔다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이세영이 쉬지 않고 작품 활동을 이어가자 "집안에 큰 빚이 있느냐"는 오해를 받았다고 털어놨다.

16일 유튜브 채널 '김숙티비'에는 김숙과 이세영이 함께 김장하는 모습이 공개됐다.

근황을 묻는 김숙에게 이세영은 최근 남해에서 다른 작품을 촬영 중이라며 '재혼 황후'는 지난해 촬영했다고 말했다.

Advertisement

김숙이 작품을 연이어 하는 이세영에게 "빚이 있느냐"고 묻자, 이세영은 "저런 댓글이 있다고 누가 알려줬다. 집안에 큰 빚이 있느냐고 하더라"며 웃었다.

이어 "할 수 있을 때 많이 하고 있다"고 너스레를 떨었다. 이세영은 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'에서 라스타 역을 맡았다.

Advertisement

이날 김숙은 손이 야무진 이세영에게 김장을 도와달라고 부탁했다.

Advertisement

김숙이 김장용 앞치마를 건네자 이세영은 "언니 로망은 김장이야"라고 말해 웃음을 안겼다. 김숙은 "내년에는 제대로 한번 해볼까?"라며 다음 김장에도 이세영을 초대했고, 이세영은 흔쾌히 응했다.

Advertisement

narusi@sportschosun.com