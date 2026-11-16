'흙수저→100억 연봉' 이지영, AI 커닝 논란에 분통 "노력한 만큼 보상받는다고 가르쳤다"

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[스포츠조선 이게은기자] 사회탐구 일타 강사 이지영이 대학수학능력시험(수능) 인공지능(AI) 부정행위에 분노, 대책 마련을 촉구했다.

이지영은 16일 자신의 유튜브를 통해 '2027 수능 공정성 확보 관련 교육 당국에 바랍니다 ㅣ 450만 사회탐구 수능강사, 유니스트 AI윤리 특임교수 이지영 올림'이라는 제목의 영상이 공개했다.

그는 "무거운 마음으로 카메라를 켰다. 수험생들의 마음이 힘들 것 같아 걱정이다. 20년간 수능강의를 했지만 시험의 공정성 자체, 신뢰가 무너지는 위기 상황은 없었다. 과연 정부가 초소형 카메라를 이용한 AI 신기술과 부정행위를 단속하고 잡아낼 수 있는지, 준비가 되어있는지에 대한 의심이 들 정도로 밝혀지는 정황과 기사들이 우리 모두를 불안하게 만들고 있다"라고 말했다.

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이지영의 이번 발언은 최근 세무사 시험 수석 합격자가 AI를 활용한 부정행위를 자수하면서 촉발됐다. 중대한 시험에서 AI를 악용한 부정행위에 대한 우려가 커진 가운데, 수능에서도 유사한 사례가 발생할 수 있다는 불안감이 확산된 데 따른 것이다.

이어 "저는 지금껏 열심히 노력하면 그 노력을 보상받을 수 있을 것이라고 가르쳤다. 지금껏 세상을 만들어온 시스템에 대한 신뢰였는데 그게 무너지는 일이 발생한 것이라고 생각한다"라고 덧붙였다.

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그는 교육부와 관계 당국에 세 가지 사항을 요청했다. 수능 전 AI와 초소형 전자 장비를 이용한 부정행위에 대한 구체적인 긴급 보안 지침을 철저히 공개하고, 전국 모든 수능 시험장에 실질적으로 작동하는 보안 체계가 갖춰져 있는지 점검해 그 결과를 공개해달라는 것이다. 아울러 최근 1년간 실시된 국가시험의 부정행위 위험성도 재점검해달라고 촉구했다.

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이지영은 끝으로 "노력은 배신당하지 않는다는 믿음, 정직하게 경쟁하면 정당한 기회를 얻을 수 있다는 믿음이 무너질 위기 앞에 있다. AI는 인간의 능력을 확장하기 위해 존재해야지 인간의 정직한 노력을 무력화하는 도구가 돼서는 안된다. 정직하게 공부한 시간과 노력이 부정행위에 의햇 짓밟히지 않도록 국가가 책임지고 지키겠다고 약속해달라"라며 목소리를 높였다.

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한편 이지영은 어려운 가정환경을 딛고 독하게 공부해 서울대학교에 진학했으며, 이후 연봉 100억 원에 달하는 스타 강사로 발돋움했다. 이투스 소속 강사, 울산과학기술원(UNIST) AI윤리 특임교수로 활동 중이다.

joyjoy90@sportschosun.com