'12월 결혼' 이정현, 결혼하고 싶어 대기업 입사 지원…"배우 은퇴 고민"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이정현이 결혼을 위해 연예계 은퇴까지 고민하며 대기업 취업에 도전했던 사연을 공개했다.

16일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '말자쇼'에는 배우 이정현이 출연해 불안정한 배우 생활에 지쳐 새로운 직업을 찾으려 했던 과거를 털어놨다.

이날 이정현은 무려 22개의 자격증을 보유하고 있다고 밝혀 놀라움을 안겼다. 생활체육지도사부터 지게차 운전 관련 자격증까지 다양한 분야에 도전하며 꾸준히 미래를 준비해 왔다는 것.

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특히 그는 배우 활동을 그만두는 것까지 진지하게 고민했다고 고백했다. 이정현은 "결혼을 하고 싶었다. 결혼을 하고 싶으면 조금 안정적이어야 하는데, 불안정한 게 지치더라"며 배우라는 직업의 현실적인 어려움을 토로했다.

결국 안정적인 직장을 찾기 위해 실제 대기업 채용에도 도전했다고. 그가 지원한 곳은 다름 아닌 기아자동차였다.

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이정현은 "취업 공고에 도전했는데 다행히 탈락했다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 이어 "그래서 더 열심히 일을 해야 되더라"며 취업 실패가 오히려 배우로서 다시 마음을 다잡는 계기가 됐다고 설명했다.

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이에 '말자 할매' 김영희는 이정현을 채용하지 않은 회사에 대해 "오히려 떨어뜨려 주셔서 감사하다"면서 관객들에게 "모두 기아차 사"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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한편 1990년생인 이정현은 오는 12월 비연예인 연인과 결혼식을 올린다. 두 사람은 지난해부터 1년 넘게 교제하며 사랑을 키워왔으며, 결혼식은 서울 모처에서 양가 가족과 가까운 지인들만 초대해 비공개로 진행될 예정이다.

이정현은 이날 방송에서도 "다음 달이면 장가를 간다"며 "잘 살겠다"고 직접 결혼 소감을 전해 축하를 받았다.

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이정현은 2018년 tvN 드라마 '미스터 션샤인'에서 일본군 츠다 하사 역으로 강렬한 인상을 남겼으며, 이후 '스위트홈', '설강화', '7인의 부활' 등에 출연했다. 최근에는 '신병4'에서 강찬석 역으로 활약했으며 영화 '신병 더 무비' 개봉도 앞두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com