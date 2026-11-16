[속보] 제니, 생애 첫 '그래미' 본상 후보…테일러 스위프트와 트로피 경쟁

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[스포츠조선 김준석 기자] 블랙핑크 제니가 데뷔 후 처음으로 그래미 어워즈 후보에 올랐다.

16일(현지시간) 미국 레코딩 아카데미가 발표한 '제69회 그래미 어워즈' 후보 명단에 따르면, 제니는 호주 출신 사이키델릭 록 밴드 '테임 임팔라(Tame Impala)'와 호흡을 맞춘 협업곡 '드라큘라(Dracula)'로 총 2개 부문 후보에 지명됐다.

특히 제니는 생애 첫 그래미 노미네이트와 동시에 핵심 본상(제너럴 필드)으로 꼽히는 '올해의 레코드(Record of the Year)' 부문 후보에 직행하는 기염을 토했다.

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이와 함께 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스(Best Pop Duo/Group Performance)' 부문 후보 명단에도 나란히 이름을 올렸다.

블랙핑크 멤버가 그래미 어워즈의 본상인 '올해의 레코드' 후보에 진출한 것은 지난해 '아파트(APT.)'로 지명된 로제에 이어 제니가 두 번째다.

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'올해의 레코드' 부문은 그래미 어워즈 내에서도 가장 치열한 격전지로 손꼽힌다. 제니는 쟁쟁한 글로벌 팝스타들과 트로피를 놓고 맞붙게 됐다. 후보 명단에는 테일러 스위프트('더 페이트 오브 오필리아')와 브루노 마스('아이 저스트 마이트')를 비롯해 올리비아 로드리고('더 큐어'), 올리비아 딘('맨 아이 니드'), 엘라 랭글리('추진 텍사스'), 레이('웨어 이즈 마이 허즈밴드!'), 로살리아·비요크·이브 투머('베르크하인') 등이 포함됐다.

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한편 제니의 수상 여부가 결정될 '제69회 그래미 어워즈' 시상식은 내년 2월 7일 미국 로스앤젤레스(LA) 크립토닷컴 아레나에서 개최될 예정이다.

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narusi@sportschosun.com