'만삭' 김지민, 김준호♥ 위해 진수성찬 한상 뚝딱 "차린 건 없지만.."

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[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 김지민이 만삭의 몸으로 남편 김준호를 위해 푸짐한 한 상을 차렸다.

16일 김지민은 "차린 건 없지만 맛있게 먹어주는 준홉빠! 대만 공항부터 김치찌개가 먹고싶다고. 귀하다는 자연산송이 이럴 때 꺼내지요! 빠질 수 없는 두릅!"이라는 글과 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진에는 김지민이 김준호를 위해 직접 준비한 푸짐한 밥상이 담겼다. 먹음직스러운 김치찌개를 비롯해 노릇하게 구운 고기와 계란말이, 두릅, 귀한 자연산 송이까지 다양한 음식이 정갈하게 차려져 있어 눈길을 끈다. 소박하게 차렸다는 김지민의 말과 달리 풍성한 메뉴가 감탄을 자아낸다.

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특히 김준호가 대만 공항에서부터 김치찌개를 먹고 싶다고 이야기했다는 대목이 눈길을 모은다. 남편이 먹고 싶어 했던 음식을 기억해 정성껏 준비한 김지민의 모습에서 다정한 부부의 일상이 엿보인다.

한편 김지민은 지난해 9세 연상 김준호와 결혼했으며 최근 시험관 시술을 통해 임신에 성공, 많은 축하를 받았다.

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joyjoy90@sportschosun.com