제47회 청룡영화상 감독상 후보 윤가은, 장항준, 연상호, 나홍진, 허진호(왼쪽부터 영화 개봉 순). 스포츠조선DB

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[스포츠조선 안소윤 기자] 한 편의 영화가 완성되기까지는 감독의 치열한 고민과 수많은 선택이 뒤따른다. 올해 충무로에서는 대담한 상상력과 섬세한 연출, 탄탄한 이야기를 선보인 감독들이 주목받았다.

제47회 청룡영화상이 오는 25일 화려한 축제의 막을 올린다. 지난 한 해 동안 극장가에선 압도적인 스케일의 크리처물부터 가슴 아픈 역사를 조명한 시대극, 일상의 감정을 포착한 드라마, 미스터리 추적극까지 다채로운 영화가 관객들과 만났다. 각기 다른 장르와 소재를 자신만의 방식으로 풀어낸 윤가은, 장항준, 연상호, 나홍진, 허진호 감독(영화 개봉 순)이 감독상 후보에 오른 가운데, 영예의 트로피를 거머쥘 주인공은 누가 될지 관심이 모아진다.

영화 '세계의 주인' 스틸. 사진 제공=㈜바른손이앤에이

◇'세계의 주인' 윤가은 감독

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윤가은 감독은 '세계의 주인'을 통해 청소년기의 성장통을 온기 어린 시선으로 포착했다. '세계의 주인'은 어디로 튈지 모르는 18세 여고생 주인이 홧김에 내뱉은 한마디로 주변 사람들의 세계가 흔들리기 시작하는 이야기를 그린 작품이다. 영화는 여고생 주인의 시선을 따라 친구들과의 우정부터 남자친구와의 연애, 엄마와의 갈등까지 사춘기 소녀가 마주하는 다양한 관계와 감정의 변화를 그려냈다. 사춘기 소녀가 겪는 내적 갈등은 물론, 각기 다른 고민을 안고 살아가는 주변 인물들의 감정까지 입체적으로 담아내며 관객들의 호평을 얻었다.

영화 '왕과 사는 남자' 스틸. 사진 제공=㈜쇼박스

◇'왕과 사는 남자' 장항준 감독

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장항준 감독은 '왕과 사는 남자'를 통해 마침내 '거장'의 반열에 올랐다. 단종과 엄흥도의 애틋한 인연을 따뜻한 시선으로 풀어내며 1693만 관객의 마음을 매료시켰다. 그동안 장항준 감독은 영화 연출뿐만 아니라 예능 프로그램에서도 특유의 입담과 유쾌한 매력으로 대중에게 친숙한 인물로 자리매김해 왔다. 여러 차례 흥행에 대한 간절함을 드러내 왔던 만큼, 이번 성공은 장항준 감독에게도 남다른 의미로 다가왔을 터다. 오랜 기다림 끝에 거둔 값진 성과에 관객들 역시 뜨거운 응원과 박수를 보내며 흥행의 기쁨을 함께 나눴다.

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영화 '군체' 스틸. 사진 제공=㈜쇼박스

◇'군체' 연상호 감독

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역시 '좀비 마스터'의 저력은 달랐다. 연상호 감독이 '군체'를 통해 한층 진화한 좀비물의 세계를 보여줬다. '부산행'과 '반도'를 통해 한국형 좀비물의 가능성을 확장했던 그는 이번에도 자신만의 상상력으로 차별화된 좀비 세계관을 구축했다. 지난해 '얼굴'을 통해 저예산 영화의 가능성을 보여준 데 이어, 이번에는 압도적인 스케일과 독창적인 비주얼로 관객들을 사로잡았다. 특히 서로 뒤엉킨 채 포효하는 감염자부터 사지가 뒤틀린 상태로 빠르게 질주하는 감염자까지, 기존 좀비물에서 볼 수 없었던 기괴한 형상을 구현해 냈다.

영화 '호프' 스틸. 사진 제공=플러스엠 엔터테인먼트

◇'호프' 나홍진 감독

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나홍진 감독은 '호프'를 통해 한국영화의 스케일이 어디까지 확장될 수 있는지를 보여줬다. 개봉 전부터 해외 언론과 평단의 뜨거운 관심을 받은 '호프'는 올해 열린 제79회 칸국제영화제 경쟁 부문에 진출하는 쾌거를 이뤘다. '곡성' 이후 10년 만에 신작을 선보인 나홍진 감독의 작품을 향한 열정도 남달랐다. 언론 시사회를 마친 뒤에도 믹싱실을 찾을 만큼 마지막까지 완성도를 높이는 데 공을 들였다. 거대한 세계관을 구현하는 동시에 작은 디테일까지 놓치지 않은 그의 집요한 노력이 한국영화의 표현 영역을 한층 넓혔다는 평가다.

영화 '암살자(들)' 스틸. 사진 제공=㈜하이브미디어코프

◇'암살자(들)' 허진호 감독

'멜로 장인'으로 불려온 허진호 감독이 '암살자(들)'을 통해 미스터리 추적극에 도전장을 내밀었다. 작품은 사건을 직접 목격한 형사와 기자의 시선을 따라 그날의 진실을 좇는 과정을 그렸다. 허진호 감독은 '암살자(들)'에서 특유의 섬세한 시선에 역사적 사건을 바탕으로 영화적 상상력을 더해 묵직한 미스터리를 완성했다. 사건 현장에 남겨진 단서와 기록을 하나씩 되짚으며 진실에 다가가는 과정은 물론, 그 속에서 갈등하고 선택하는 인물들의 심리까지 입체적으로 담아내며 극의 긴장감과 몰입도를 끌어올렸다.

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제47회 청룡영화상은 11월 25일 여의도 KBS홀에서 개최되며, KBS2를 통해 생중계된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com