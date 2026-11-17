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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 고경표가 음주운전 사고로 물의를 빚은 가운데, 온라인 커뮤니티에서 이재명 대통령의 과거 음주운전 전력을 거론하며 고경표를 옹호한 이른바 '팬덤 공식 입장문'에 대해 실제 팬들이 정면 반박에 나섰다.

지난 16일 고경표 팬페이지 '해피표'는 장문의 입장문을 통해 최근 디시인사이드 고경표 갤러리 이름으로 발표된 입장문이 팬들의 공식적인 의견과 무관하다고 밝혔다.

팬페이지 측은 "현재 별도의 공식 팬대표계정이 운영되고 있지 않아 부득이하게 오랫동안 활동해온 팬계정을 통해 게시물을 작성하게 됐다"고 설명했다.

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앞서 지난 14일 디시인사이드 고경표 갤러리에는 '고경표 배우 음주사태 관련 고경표 갤러리 공식 입장문입니다'라는 제목의 게시물이 올라왔다.

'고경표 갤러리 일동' 명의로 작성된 해당 글은 고경표의 음주운전이 정당화될 수 없는 잘못이라고 인정하면서도 이재명 대통령의 과거 음주운전 전력을 언급해 논란을 불러일으켰다.

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당시 작성자는 "대한민국의 현직 대통령인 이재명 대통령 역시 과거 음주운전 전력이 있으며, 총 4건의 전과에도 불구하고 국민의 선택을 받아 대통령에 당선된 바 있다"고 주장했다.

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이어 "국가의 최고 권력자인 대통령에게도 허용된 재기의 기회가 일개 배우에게는 허용되지 않아야 할 이유가 무엇인지 묻고 싶다"며 고경표를 향한 과도한 비난과 이중잣대에 반대한다는 입장을 밝혔다.

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해당 게시물은 여러 언론을 통해 보도되며 논란이 확산됐다. 특히 음주운전 사고 직후 대통령의 과거 전력을 비교 대상으로 내세워 배우의 재기 기회를 주장했다는 점에서 비판이 이어졌다.

그러나 고경표 팬페이지 측은 해당 글이 실제 팬들의 동의 없이 작성된 것이라며 강하게 반발했다. 팬페이지 측은 "DC 고경표 갤러리는 오랜 기간 고경표 배우를 응원하는 팬들의 공간이었다"면서도 "공간의 특성상 진입장벽이 매우 낮고 익명성이 보장되기 때문에 팬이 아닌 제3자가 쉽게 글을 쓸 수 있는 곳"이라고 설명했다.

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이어 "현재 고경표 갤러리는 팬들이 정상적으로 이용할 수 없을 정도로 팬 이외의 유저들이 점령한 상태"라며 "갤러리 이름으로 발표된 입장문 역시 팬들의 어떠한 동의나 의견수렴 없이 악의적으로 작성됐다"고 주장했다.

또한 연예인에게 논란이 발생할 때마다 관련 갤러리에서 대표성 없는 입장문이 작성되는 사례가 반복되고 있다고 지적했다.

팬페이지 측은 "팬들 역시 대표성을 띠지 않는 입장문을 묵과하려고 했으나, 그 내용이 심하게 왜곡돼 있고 무분별하게 확산되고 있어 정정 필요성을 느꼈다"고 밝혔다.

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특히 고경표의 음주운전을 옹호할 생각이 없다는 점을 분명히 했다. 이들은 "고경표 갤러리 공식 입장문은 고경표 배우 팬들의 공식적인 입장과 무관하다"며 "고경표 배우의 음주운전은 그 자체로 책임을 물어야 할 사안이며, 다른 사례를 근거로 비판의 수위를 조절하거나 정당화할 생각 역시 없다"고 강조했다.

그러면서 "팬들의 이름을 악용하는 행위는 멈춰주십시오"라며 "해당 입장문은 고경표 배우 팬들의 동의나 협의를 거쳐 발표된 내용이 아니다"라고 거듭 선을 그었다.

끝으로 "오랜 시간 고경표 배우를 응원해 온 팬으로서 이번 일을 더욱 안타깝고 무겁게 받아들이고 있다"며 "앞으로도 팬들은 무조건적인 옹호가 아닌 올바른 비판과 성숙한 응원의 자세를 지켜나가겠다"고 덧붙였다.

한편 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 술을 마신 채 승용차를 운전하다 도로에서 작업 중이던 청소차와 충돌하는 사고를 냈다. 당시 혈중알코올농도는 면허취소 수준이었으며, 사고로 청소업체 소속 직원 1명이 경상을 입은 것으로 전해졌다. 사고 이후 소속사 씨엘엔컴퍼니는 고경표가 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다며 피해 회복을 비롯한 책임을 다하겠다고 사과했다.

음주운전 여파로 MBC '놀면 뭐하니?', tvN '식스센스: B사이드', 티빙 '대탈출: 도시괴담' 등 고경표가 출연한 예능 프로그램들도 출연 분량 편집에 나서는 등 후폭풍이 이어지고 있다.

olzllovely@sportschosun.com