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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용이 최근 멤버들과 함께 준비했던 연말 공연이 무산된 가운데, 내년 데뷔 30주년 콘서트에 대한 바람을 드러냈다.

고지용은 16일 유튜브 채널 '원마이크'에 출연해 젝스키스 활동과 관련한 각종 소문을 해명하고 향후 활동 계획을 밝혔다.

이날 고지용은 젝스키스 재합류 가능성에 대해 "합류라고 하는 건 좀 안 맞는 것 같다. 왜냐하면 합쳐서 앨범을 내는 게 아니지 않나"라며 조심스러운 입장을 보였다.

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이어 "내년이 30주년이긴 하다. 30주년 콘서트에 대한 갈망은 있는데 아직 구체화된 것도 없고 깊게 이야기를 나눠본 적도 없다"고 털어놨다.

그러면서 "좋은 기회가 돼서 30주년 공연을 할 수 있으면 너무 좋을 것 같다"면서도 "아직까지는 이야기조차 해본 게 없다"고 강조했다.

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고지용의 이 같은 발언은 최근 젝스키스 멤버들과 함께 준비했던 연말 공연이 돌연 취소된 상황에서 더욱 눈길을 끈다.

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앞서 고지용은 이재진, 장수원과 함께 오는 12월 15일과 16일 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 특별 디너쇼를 개최할 예정이었다.

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이번 공연은 2027년 젝스키스 데뷔 30주년을 앞두고 마련된 자리로, 고지용이 2016년 MBC '무한도전' 이후 약 10년 만에 멤버들과 무대에 선다는 점에서 팬들의 기대를 모았다. 그러나 공연 발표 약 11일 만인 지난 10일 이재진이 불참을 선언하면서 결국 행사는 무산됐다.

이재진은 당시 SNS를 통해 최종 출연 계약서에 서명하지 않았으며, 공연 주최 측의 예매 및 결제 방식에 문제가 있다는 사실을 확인했다고 주장했다. 특히 공식 예매처가 아닌 개인 계좌를 통한 입금 방식과 일부 팬들의 환불 문제를 지적하며 출연하지 않겠다는 뜻을 밝혔다.

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반면 주최사 마운틴무브먼트스토리 측은 이재진이 출연 의사를 번복했다고 반박했다. 환불 문제에 대해서도 확인된 환불 요청은 없었다며 양측의 주장이 엇갈렸다.

이후 장수원 측 역시 공식 팬카페를 통해 공연 취소 사실을 알리고, 참가비를 입금한 팬들에게 주최 측을 통한 환불 절차 확인을 당부했다. 이로써 고지용이 오랜만에 젝스키스 멤버들과 함께 무대에 서려던 계획도 무산됐다.

한편 이날 고지용은 과거 젝스키스가 재결합했을 당시 정식 활동에 참여하지 않았던 이유에 대해서도 해명했다. 그는 "그때는 저만 가정이 있었고 아이가 있었다. 당시 지인들과 광고기획업을 동업하고 있었다"며 "그룹 활동은 시간을 제가 원하는 대로 정할 수 없지 않나. 다른 사람들에게 피해를 줄 수 있어서 소화할 수 없었다"고 설명했다.

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이어 "제가 젝키를 하기 싫어서 안 했다는 건 말도 안 되는 이야기"라며 그동안의 오해를 바로잡았다.

고지용은 앞으로 방송 활동을 조금씩 재개하고 싶다는 뜻도 전했다. 현재 컨설팅 사업을 7년째 이어가고 있다는 그는 "제 일을 하면서 방송 활동도 조금씩 병행해볼까 생각하고 있다"며 "재미있는 방송이나 유튜브가 있으면 출연해 보고 싶다"고 밝혔다.

1997년 데뷔한 젝스키스는 내년 데뷔 30주년을 맞는다. 최근 연말 공연이 무산되면서 팬들의 아쉬움이 커진 가운데, 고지용이 바라는 30주년 기념 무대가 실제로 성사될 수 있을지 관심이 쏠린다.

olzllovely@sportschosun.com