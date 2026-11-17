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[스포츠조선 이지현 기자] 드러머 리노가 가수 지드래곤의 뮤직비디오에 출연하게 된 뜻밖의 사연을 공개했다.

16일 유튜브 채널 '이성미의 못간다'에는 드러머 리노가 출연해 어린 시절부터 음악계에서 활동하며 겪었던 파란만장한 인생사를 털어놨다.

이날 리노는 어린 나이에 데스메탈 밴드 활동을 시작한 뒤 서울음반에서 녹음과 편집 등의 일을 하며 본격적으로 음악계에 발을 들였다고 밝혔다.

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리노는 "처음에는 노래방 미디 작업을 하다가 방송에서 드럼 치는 아르바이트를 하게 됐다"며 "라이브가 아니라 치는 척만 하면 되는 일이었다"고 회상했다.

그러나 막상 방송 무대에 오른 리노는 드럼 스틱을 날리고 헤드뱅잉까지 선보이는 등 남다른 열정을 드러냈다고 했다.

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그는 "생방송에서 그렇게 하니까 PD가 불안해했다. 그런데 매니저 형들과 이사님들이 감동해서 라이브도 할 수 있냐고 물었다"며 "라이브 전문이라고 했더니 팀을 맡겨주면서 일이 엄청 많아졌다"고 설명했다.

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이후 리노는 수년간 음악방송에 참여하며 유명 가수들의 무대에서 드럼을 연주했다고 밝혔다.

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특히 지드래곤의 뮤직비디오에 출연했던 일화도 공개했다. 리노는 "어느 날 뮤직비디오 아르바이트를 오라고 하더라. 그런데 음원도 안 보내주고 정보도 안 줬다"며 "딱 갔는데 지드래곤이 있는 거다. 그래서 지드래곤의 'This Love' 뮤직비디오에 참여하게 됐다"고 말했다.

이어 "그런 일이 들어오면 무조건 영광이었다. 어떻게 나 같은 시골 애한테 이런 일이 생기나 싶었다"고 당시의 감격을 전했다.

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그는 "서울에 올라올 때만 해도 TV에 한 번만 나왔으면 좋겠다고 생각했다. 그런데 매번 유명한 가수 뒤에서 드럼을 치고 라이브를 하게 됐다"고 밝혔다.

리노는 당시 자신에게 주어지는 모든 기회가 감사했다며 "돈을 안 주셔도 된다. 정말 열심히 하겠다. 실망시켜 드리지 않겠다는 마음이었다"고 털어놨다.

그러나 유명 가수들과 함께하며 바쁜 나날을 보내는 동안 건강은 점차 악화됐다고 했다. 리노는 "5~6년 동안 24시간 음악만 생각하며 살았다"며 하루 담배를 3~4갑씩 피우고 공연이 끝나면 새벽까지 술자리를 이어갔다고 고백했다.

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결국 피를 토해 병원을 찾았고, 복막염 진단과 함께 장을 약 60cm 절제할 수도 있다는 경고를 들었다고 밝혔다. 이후 모든 방송 활동을 중단하고 고향 이천으로 내려가 약 1년간 요양했다고 설명했다.

한편 리노(박리노)는 9세 때 드럼을 시작해 중학교 2학년 시절 한국 팝윈드 오케스트라에 입단한 드러머다. 이후 데스메탈 밴드와 방송 음악계에서 활동했으며, 현재는 국내외 무대에서 드럼 솔로 퍼포먼스 아티스트로 활동하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com