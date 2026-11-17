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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 문근영과 차태현이 고(故) 김주혁을 떠올리며 눈물을 흘렸다.

지난 16일 방송된 SBS '우리들의 발라드2'에서는 세미파이널 진출을 위한 3라운드 듀엣 미션이 펼쳐졌다. 임바다와 허채민은 최호섭의 '세월이 가면'을 선곡했다.

무대를 앞두고 문근영은 "이 곡은 최호섭의 노래라기보다 제가 진짜 존경하고 사랑했던 배우이자 오빠, 김주혁의 노래로 남아 있다"고 말했다.

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이어 "영화 '광식이 동생 광태'에서 오빠가 이 노래를 불렀다"며 "종종 오빠가 보고 싶을 때마다 유튜브에 들어가서 본다"고 털어놨다.

문근영은 김주혁과의 인연도 전했다. 그는 "연기를 시작하고 처음으로 본 연예인이 주혁 오빠였다. 중학교 때 봤고, 그때부터 20년 동안 같은 사무실에 있었다"며 "오빠가 조언도 많이 해주셨고 마음으로 많이 의지했다"고 회상했다.

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이어 "오빠가 저한테 아무 조건 없이, 바라는 것 없이 '나는 항상 네 편이야'라는 말을 종종 해주셨다"며 "하늘로 간 지 곧 9주기가 된다. 이 노래를 들으며 헛헛한 마음을 무대로나마 위로받고 싶다"고 덧붙였다.

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차태현 역시 김주혁을 떠올렸다. 두 사람은 과거 KBS2 '1박 2일'에서 함께 호흡을 맞췄다. 차태현은 "우리 구탱이 형"이라며 "추모할 때도 형이 이 노래를 불렀던 영상이 나왔다. 주혁이 형 산소에 다섯 번 정도 갔는데 갑자기 또 생각이 난다"고 말했다.

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노래가 시작되자 차태현은 눈물을 참지 못했고, 문근영도 눈시울을 붉혔다. 차태현은 "무대를 못 보겠더라"며 "주혁이 형을 생각하게 해줘서 고맙다"고 소감을 밝혔다.

문근영도 "너무 고맙다고 전하고 싶다. 덕분에 오빠를 조금 더 따뜻한 마음으로 기억할 수 있을 것 같다"며 "한 음, 한 구절 정성을 다해 불러주셔서 감사하다"고 말했다.

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김주혁은 2017년 10월 30일 서울 강남구 삼성동에서 발생한 교통사고로 세상을 떠났다.

narusi@sportschosun.com