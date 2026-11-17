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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 정웅인이 세 딸의 통학과 학교생활을 위해 아내와 따로 지내게 된 사연을 공개했다.

지난 16일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에서 정웅인은 세 딸의 근황을 전했다. 첫째 세윤은 연기 입시를 준비하며 뮤지컬 배우를 꿈꾸고 있고, 둘째 소윤은 미술을 전공하고 있다. 막내 다윤에 대해서는 "공부를 열심히 하고 있고, 공부도 잘한다"고 자랑했다.

이야기를 듣던 박세리가 "둘이 따로 사신다고 들었다"고 묻자 정웅인은 생활 공간을 나누게 된 이유를 설명했다. 둘째가 서울 평창동에 있는 예술고등학교에 진학한 뒤 아버지와 함께 살고 싶다고 했고, 막내는 중학교 진학을 앞두고 친구들과 함께 다니고 싶어 했다는 것.

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정웅인은 "딸이 SOS를 치더라. '아빠 같이 가면 안 되겠냐'고 했다"며 "엄마는 막내가 중학교에 진학하는데 친구들과 같이 가고 싶다고 했다. 그래서 셋째는 엄마랑 남고 나하고 첫째랑 둘째는 평창동에 작은 집 하나 얻었다"고 말했다.

이에 박세리는 "그럼 별거 아닌 별거 중이네요"라고 말해 웃음을 자아냈다. 정웅인은 "아내가 너무 좋아한다"고 너스레를 떨며 화기애애한 분위기를 이어갔다.

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정웅인은 2006년 12세 연하의 비연예인 아내와 결혼해 세 딸을 두고 있다. 이번 생활은 자녀들의 학교생활과 통학을 고려해 거처를 나눈 것으로 전해졌다.

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narusi@sportschosun.com