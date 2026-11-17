로버트 패틴슨, 새 제임스 본드 됐다…역대 7번째 '007' 주인공 [공식]

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[스포츠조선 이지현 기자] 할리우드 배우 로버트 패틴슨(40)이 새로운 제임스 본드로 낙점됐다. 대니얼 크레이그의 뒤를 이어 전 세계적인 인기를 누리는 첩보 영화 '007' 시리즈의 주인공으로 나선다.

16일(현지시간) 아마존 MGM 스튜디오는 차기 '007' 시리즈의 주인공 제임스 본드 역에 로버트 패틴슨을 캐스팅했다고 공식 발표했다.

이번 캐스팅으로 패틴슨은 숀 코너리, 조지 라젠비, 로저 무어, 티머시 달튼, 피어스 브로스넌, 대니얼 크레이그 등의 뒤를 이어 정식 '007' 영화 시리즈의 역대 7번째 제임스 본드로 발탁됐다. 특히 2006년 '카지노 로얄'부터 2021년 '007 노 타임 투 다이'까지 총 5편에서 활약한 대니얼 크레이그의 후임이라는 점에서 관심이 쏠린다.

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패틴슨은 공식 성명을 통해 "제임스 본드는 영화 역사상 가장 전설적인 캐릭터 중 하나다. 007 역할을 맡게 된 것은 평생의 영광"이라고 소감을 밝혔다.

이어 "드니 빌뇌브 감독을 비롯해 제작진이 나를 믿어준 것에 깊이 감사드린다"며 "이 역할을 맡는 것은 꿈이 이뤄진 것과 같다. 훌륭한 팀과 함께할 작업이 무척 기대된다"고 덧붙였다.

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아마존 MGM 스튜디오 측 역시 "로버트 패틴슨을 차기 007로 소개하게 된 것은 스튜디오에 있어 중요한 순간이자 제임스 본드 역사에 의미 있는 이정표"라며 기대감을 드러냈다.

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새로운 '007' 영화는 '듄' 시리즈와 '컨택트', '블레이드 러너 2049' 등을 연출한 드니 빌뇌브 감독이 메가폰을 잡는다. 각본은 인기 드라마 '피키 블라인더스'를 집필한 스티븐 나이트가 맡았으며, 에이미 파스칼과 데이비드 헤이먼이 제작에 참여한다.

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특히 이번 작품은 아마존 MGM 스튜디오가 2025년 '007' 프랜차이즈의 창작 통제권을 확보한 이후 선보이는 첫 번째 영화다. 새로운 제작 체제와 주연 배우의 만남이 시리즈에 어떤 변화를 가져올지 주목된다.

한편 패틴슨은 영화 '트와일라잇' 시리즈를 통해 세계적인 스타로 발돋움했으며, '테넷', '더 배트맨', '미키 17' 등 다양한 작품에서 활약했다. 특히 2022년 '더 배트맨'에서 브루스 웨인 역을 맡아 강렬한 인상을 남긴 데 이어, 이번에는 제임스 본드로 또 한 번 유명 프랜차이즈의 주인공에 도전하게 됐다.

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olzllovely@sportschosun.com