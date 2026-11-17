'日 모델 열애설' 오상욱, 이상형 고백에 또 불붙었다…"키 크고 무쌍"

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[스포츠조선 김준석 기자] 펜싱 국가대표 오상욱이 솔직한 이상형을 공개한 가운데, MC 신동엽과 동료 선수들의 의미심장한 맞장구가 이어지며 과거 불거졌던 일본 모델과의 열애설이 다시 수면 위로 떠올랐다.

지난 16일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 대한민국 펜싱 남자 사브르 대표팀 주역 오상욱, 도경동, 박상원, 황희근이 출연해 거침없는 술자리 토크를 선보였다.

이날 방송에서 오상욱은 자신의 이상형을 묻는 질문에 "키가 크고 무쌍(외꺼풀)인 사람"이라며 외적인 취향을 숨김없이 털어놨다.

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이어 "개성 있는 스타일을 좋아한다"고 구체적인 조건을 덧붙였다.

이를 들은 현장에서 방송인 홍진경의 이름이 거론되자, 오상욱은 "홍진경 선배 맞다. 개성 있다"며 긍정적인 반응을 보였다.

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출연진들은 "모델 쪽이구나"라고 오상욱의 이상형을 언급했고, 신동엽은 "건배 한번 하자"며 의미심장한 미소를 보내 웃음을 자아냈다.

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방송 직후 온라인에서는 오상욱이 언급한 '큰 키와 무쌍, 개성 있는 모델'이라는 키워드가 과거 온라인을 뜨겁게 달궜던 일본 모델 하루카 토도야와의 열애설을 연상시킨다는 반응이 쏟아졌다.

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앞서 두 사람은 서로의 SNS 계정을 팔로우하고 게시물에 '좋아요'와 댓글을 주고받는 정황이 포착되며 열애 의혹에 휩싸인 바 있다.

narusi@sportschosun.com