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[스포츠조선 이게은기자] 유튜버 풍자가 더욱 늘씬해진 근황을 전했다.

16일 '풍자테레비' 유튜브 채널에는 '신기루&풍자 특대 왕홍. 1박 2일 상해 여행'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

풍자는 신기루와 함께 중국 상하이로 여행을 떠났다. 특히 두 사람은 중국에 입국하자마자 난항을 겪었다고 토로해 눈길을 끌었다. 신기루가 입국 절차를 밟을 때 공안에게 붙잡혔다는 것.

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신기루는 "갑자기 제 행색 때문인지 뭐 때문인지 모르겠지만 (공항에서) 공안이 저를 잡았다. 나한테 고래고래 소리를 질렀고 나중에는 2차 공안한테 끌려갔다. 난 모르는데 너무 화를 내셨다. '당신은 왜 이렇게 화를 내냐'라고 했다가 삼단봉으로 맞을 뻔했다. 너무 무섭게 여기저기서 뛰쳐오셨다"라고 떠올렸다.

풍자는 "살면서 공안한테 잡힌 연예인은 처음 봤다. 기루 언니가 잘못한 건 없다. 운이 안 좋았다. 가는 이미그레이션 기계마다 문제가 생겼다. 2, 3개가 계속 그랬다"라며 당시 상황을 설명했다.

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풍자의 슬림해진 체형 또한 시선을 모았다. 풍자는 이전보다 갸름해진 얼굴과 날씬해진 다리, 작아진 체구를 뽐냈다. 신기루와 나란히 선 모습에서는 체격 차이가 더욱 두드러져 관심을 모았다. 팬들은 "풍자 언니 이젠 말랐다", "너무 홀쭉하신 거 아닌가", "왜 이렇게 갸름해졌나" 등 뜨거운 반응을 보냈다.

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한편 풍자는 최근 37㎏을 감량해 화제를 모은 바 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com