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[스포츠조선 이게은기자] 배우 임예진이 65세 때 처음으로 대중교통을 이용했다고 밝혔다.

최근 임예진 유튜브 채널 '임예진아이씨'에는 '세차장에서 거절당한 임예진의 포르쉐? 무슨 일이!?ㅣ임예진 유튜브 드디어 시작!'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 임예진은 14년 전 구입한 포르쉐를 공개했는데, 차 외부는 새 똥으로 더럽혀져 있었고 창문은 창틀과 함께 올라가는 등 문제점이 여럿 보였다. 조수석에는 곰팡이도 있었다.

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임예진은 정비소로 향해 차 점검을 받기로 했다. 정비소 직원은 임예진의 차를 보더니 "관리를 안 했다"라며 깜짝 놀랐고 임예진은 결국 수리를 맡겼다.

임예진은 대중교통을 이용해 다음 목적지로 이동했다. 특히 그는 65세에 처음으로 대중교통을 이용했다고 밝혀 눈길을 끌었다. 평소 매니저가 늘 동행해 대중교통을 이용할 일이 없었다는 것. 이날 임예진은 직접 휴대전화로 버스 노선을 확인한 뒤 버스에 올라 이동했다.

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임예진은 "나 환승도 할 줄 안다. 지하철은 못하고 버스(만 할 줄 안다). 지하철은 3호선만 이동 가능하다. 처음에는 잘못하면 반대로 가서 얼마나 애먹었는지 모른다"라고 밝혔다.

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한편 임예진은 지난 1989년 최창욱 PD와 결혼했으며 슬하에 1녀를 두고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com