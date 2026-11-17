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[스포츠조선 이게은기자] 전 스켈레톤 국가대표 윤성빈이 약 7개월 만에 유튜브 활동을 재개한 가운데, 한층 달라진 외모가 화제를 모았다.

16일 윤성빈의 유튜브 채널 '아이언빈 윤성빈'에는 '삶의 80프로가 운동인 사람의 삶'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이번 영상은 지난 4월 2일 이후 약 7개월 만에 업로드된 새 콘텐츠다. 윤성빈은 "오랜만에 인사드린다. 그동안 유튜브를 어떻게 풀어갈까 생각했다"라고 말문을 열었다.

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이어 "제 일상의 80% 이상이 운동이라서 어떤 운동을 하고 스케줄이 어떻게 되는지 영상에 많이 담을 것 같다. 일상을 다양하게 담을테니 피드백 많이 달라"라며 각오를 다졌다. 이어진 영상은 윤성빈이 운동을 하며 땀을 흘린 모습이었다.

팬들은 윤성빈의 컴백에 반가움을 드러낸 한편 달라진 외모에도 관심을 보였다. 한 누리꾼은 "형 제발 뭐 하셨는지 알려달라. 잘생겨졌다"라고 물었고 윤성빈은 "쌩유"라며 답을 대신했다. 또 다른 누리꾼이 "눈 하지 말지"라고 하자 윤성빈은 '(아)까비"라고 답하기도. 성형 여부에 대한 명확한 언급은 없었지만, 답변은 묘한 여운을 남겼다.

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이 밖에도 "뭔가 인상이 되게 좋아졌다", "쉬는 동안 눈 하신 건가요?", "얼굴이 많이 바뀐 것 같다" 등 외모 변화를 언급하는 댓글이 이어졌다.

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실제 윤성빈은 이전보다 한층 부드러워진 눈매와 인상으로 눈길을 끌었다. 과거 강인하고 카리스마 넘쳤던 이미지와는 사뭇 달라진 모습이다.

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한편 윤성빈은 지난 2018년 제23회 평창 동계올림픽에서 스켈레톤 남자 금메달을 목에 건 스포스 스타다. 은퇴 후 '피지컬: 100', '갈데까지 간다' 등 예능에서 활약했다.

joyjoy90@sportschosun.com