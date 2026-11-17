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[스포츠조선 백지은 기자] 민희진 전 어도어 대표(현 오케이레코즈 대표)가 업무상 배임 혐의로 송치된 것에 대한 입장을 밝혔다.

민 전 대표는 16일 "본인조차 송치 사실을 알지 못했던 상황에서 정식 절차를 거치지 않은 채 수사 정보가 외부로 유출, 공표된 경위는 명백히 규정 위반 여부를 따져봐야할 심각한 사안이다. 검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정 제5조 및 경찰 수사사건 등의 공보에 관한 규칙 제 4조, 제18조, 제19조는 형사사건 내용의 임의적 공개와 공보책임자 외 개별 접촉을 엄격히 금하고 있다. 그럼에도 부적절한 정보 제공 행위에 대해 강력한 유감을 표한다. 또 언론에 정보가 유출된 시점과 경위에 대해 특정 세력과의 유착 가능성을 강력히 의심하지 않을 수 없다"고 밝혔다.

이어 "앞서 용산경찰서는 동일한 핵심 쟁점에 대해 불송치 결론을 내렸다. 민 전 대표는 지분 구조상 경영권 찬탈이나 배임 행위를 기도하거나 실행에 착수한 사실이 없다. 뉴진스 계약해지 결정 역시 민 전 대표가 영향력을 행사해 유도한 바가 전혀 없다"고 강조했다.

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서울 마포경찰서는 16일 민 전 대표를 업무상 배임 혐의로 서울서부지방공소청에 불구속 송치했다. 경찰은 민 전 대표가 2024년 뉴진스가 어도어에 계약 해지를 통보하는 과정에 관여, 영향력을 행사했다고 보고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com