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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 2NE1 씨엘이 활동을 중단한 박봄에 대한 마음을 드러냈다.

15일 더블랙레이블 공식 채널을 통해 공개된 인터뷰 영상에서 씨엘은 "지난해에는 데뷔 15주년에 맞추느라 신곡 없이 2NE1 투어가 진행됐다. 신곡을 못 낸 게 너무 아쉬웠다"고 말문을 열었다.

그는 "누구와 작업하면 가장 의미가 있을지 생각하다 테디를 찾아갔다. 어떻게 될지 모르니까 멤버들에게도 비밀로 했다. 일단 테디를 만나 얘기해봐야 겠다 싶었다"며 "그때 박봄의 건간이 제일 우선이기도 했다. 또 산다라박이 솔로 프로젝트를 준비해서 그걸 먼저 하고 기회가 되면 (완전체 활동을) 하면 되겠다고 생각했다. 테디와 2026년에 작업해서 음악이 나와도 재미있겠다는 얘기를 하다 이번 앨범을 함께하게 됐다"고 설명했다.

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2NE1은 2025년 어렵게 재결합했으나, 박봄이 건강상의 이유로 활동을 중단하고 지난 3월에는 산다라박을 공개저격해 논란이 됐다. 이에 산다라박과 씨엘은 박봄의 계정을 언팔로우하며 손절설이 불거졌다. 그러나 씨엘이 직접 '박봄의 건강을 제일 우선으로 했다'고 진심을 드러내며 손절설은 종결됐다.

씨엘은 13일 더블랙레이블과의 전속계약을 체결, 신곡 발표 소식을 전했다.

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신곡은 더블랙레이블, 즉 테디의 색을 듬뿍 담은 곡이다. 더블랙레이블은 빅뱅, 2NE1 등 YG엔터테인먼트 초기 정체성을 만든 테디가 새롭게 설립한 레이블이다. 이들의 음악색을 그대로 살렸다는 얘기는 2NE1 전성기의 음악을 다시 한번 느낄 수 있을 거란 기대를 높인다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com