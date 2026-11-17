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[스포츠조선 김소희 기'충주맨'으로 이름을 알린 김선태가 최근 불거진 AI(인공지능) 시험 부정행위 논란과 관련해 직접 검증에 나섰다. AI 장비를 착용한 채 실제 9급 공무원 시험 문제 풀이에 도전했지만, 장비 조작 미숙으로 25점이라는 예상 밖의 점수를 받아 웃음을 안겼다.

지난 16일 유튜브 채널 '김선태 라이브'에는 '충주냥이 실시간 문풀 방송'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 김선태는 최근 온라인상에서 확산하고 있는 AI 활용 시험 부정행위 의혹을 언급하며 직접 검증에 나선 이유를 밝혔다.

그는 "많은 의혹이 제기돼 해명하라는 댓글을 받았다"며 "해명하는 게 제 임무니 오늘 의혹을 해소하고 증명하는 시간을 갖겠다. 부족하지만 진실되게 준비했다"고 말했다.

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이어 "9급 붙은 게 조작이라고 하니 보여드리겠다"면서 올해 치러진 지방공무원 9급 국어 영역 20문제 풀이에 도전했다. 자신을 둘러싼 의혹에 직접 답하겠다는 취지로, AI 장비를 활용해 실제 시험 문제를 풀어보는 과정을 실시간으로 공개했다.

본격적인 시험에 앞서 김선태는 검은색 뿔테 안경과 나비넥타이를 착용해 눈길을 끌었다. 얼핏 평범한 차림처럼 보였지만, 안경에는 AI 글라스가 탑재돼 있었고 나비넥타이에는 초소형 카메라가 설치돼 있었다. 일상적인 액세서리와 크게 다르지 않은 외형의 소형 장비를 활용해 시험장에서 AI를 통한 부정행위가 가능한지 직접 살펴보려는 의도였다.

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그는 약 18분 동안 시험에 응시했다. 문제를 푸는 내내 나비넥타이를 만지작거리거나 고개를 앞뒤로 움직이는 등 다소 독특한 행동을 이어갔다. 장비를 조작하고 AI의 도움을 받아 답을 확인하려는 과정도 방송을 통해 고스란히 공개됐다.

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하지만 결과는 기대와 달랐다. 20문제 가운데 정답을 맞힌 문제는 단 5개. 100점 만점으로 환산하면 25점에 불과했다. AI 장비를 착용하고 시험에 도전했지만, 정작 만족스러운 성적을 거두지는 못한 셈이다.

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이에 김선태는 "초반에 (AI 글라스에) 오류가 많고 문제가 너무 길다"며 장비 조작이 원활하지 않았던 점을 이유로 들었다.

그는 장비의 외관상 식별 가능성에 대해서도 의문을 제기했다. "이거 (AI 글라스인지) 구분이 되나. 솔직히 봐도 모르지 않나"라며 "여러분이 봐도 모르는데 감독관은 알겠나. 카메라 있는지 어떻게 아냐"고 말했다. 일반 안경이나 액세서리와 외관상 큰 차이가 없는 장비를 시험 감독관이 육안으로 구별하기 쉽지 않을 수 있다는 점을 지적한 것이다.

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이번 방송은 단순히 AI 장비를 착용하고 시험 점수를 확인하는 데 그치지 않았다. 소형 카메라와 AI 글라스 등 겉으로는 평범한 소지품처럼 보이는 장비가 실제 시험장에서 악용될 가능성을 직접 보여주고, 이를 사전에 식별하거나 차단할 수 있는 감독 체계가 마련돼 있는지 살펴보려는 데 의미가 있었다.

김선태는 무엇보다 시험의 공정성을 강조했다. 그는 "일생일대 한 번 있는 시험인데 공정성이 중요하지 않나. 당국에서 철저히 막아야 할 것 같다"고 말했다. AI 기술이 빠르게 발전하는 만큼 시험 당국 역시 새로운 유형의 부정행위에 대비해 보다 철저한 관리와 대응책을 마련해야 한다는 취지로 풀이된다.

앞서 김선태는 "2026 지방공무원 9급 국어 실시간 Live로 풀이합니다"라는 글을 올리고 시험 응시자로 '충주냥이'를 제시해 관심을 모았다. 특히 오는 16일 오후 7시부터 18분간 시험 풀이 전 과정을 편집 없이 원테이크로 생중계하겠다고 예고하며 공개 검증에 대한 기대를 높였다.

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이른바 '냥이'는 최근 전국적으로 논란이 된 각종 자격시험의 AI 활용 부정행위 의혹과 이를 둘러싼 공개 검증 움직임에서 비롯된 표현이다. 논란의 중심에는 2026년 세무사 시험 수석 합격자가 있다. 해당 인물은 온라인 커뮤니티에서 '세무냥이'라는 닉네임으로 활동한 사실이 알려지며 주목받았다.

이후 AI 안경을 활용한 부정행위 의혹이 불거지자, 그는 이돈호 변호사의 법률 자문을 받아 해당 변호사의 유튜브 채널을 통해 자신의 부정행위 사실을 인정했다. 당시 그는 "초소형 카메라와 이어폰을 활용해 AI 부정행위를 했다"고 직접 밝히며 논란을 키웠다. 이후 온라인상에서는 관련 의혹이 제기된 인물이나 공개 검증에 나선 이들의 이름에 '냥이'를 붙이는 표현이 하나의 밈처럼 확산했다.