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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 블랙핑크 완전체를 다시 볼 수 있을까.

블랙핑크가 YG엔터테인먼트(이하 YG) 정기보고서 전속계약 명단에서 3년 만에 제외됐다.

YG가 16일 공시한 2026년 3분기 보고서의 전속계약 현황에는 젝스키스 은지원, 위너, 트레저, 베이비몬스터 등 4팀만 이름을 올렸다. 8월 제출한 반기보고서까지만 해도 포함됐던 블랙핑크의 이름이 빠진 것이다. 이에 블랙핑크의 향후 활동에 대한 여러가지 추측이 나오고 있다.

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가장 눈여겨 볼 대목은 공시의 온도차다. YG는 블랙핑크와의 첫 전속계약이 만료됐던 2023년 3분기 보고서에는 '재계약 협상 중'이라는 주석까지 달아 명단에 이름을 유지?다. 같은해 12월에는 그룹 활동 한정 재계약을 체결했다고 밝혔다. 그러나 이번 보고서에는 별도의 주석도 없이 아예 명단에서 블랙핑크가 제외됐다. 또 공시 당일 위버스 내 블랙핑클 글로벌, 일본 멤버십 신규 판매까지 일시 중단됐다.

그렇다면 블랙핑크는 어떤 길을 걷게 될까.

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우선 전속계약 명단에서 제외됐다는 사실이 팀 해체나 YG와의 완전한 이별로 이어지기는 어렵다. 블랙핑크의 상표권과 음원 저작인접권을 모두 YG가 보유하고 있는 만큼, 멤버들이 YG 동의 없이 블랙핑크의 이름을 사용하거나 투어를 진행하는 것은 불가능하다. 실제 YG는 전속계약 명단에서 블랙핑크를 뺐지만, 회사 보유 핵심 IP 소개 항목에는 블랙핑크의 유튜브 구독자 1억명 돌파 및 월드투어 '데드라인' 실적을 여전히 명시했다. 또 "당분간 개인 활동에 전념하고자 하는 멤버들의 뜻을 존중하며 블랙핑크라는 이름 아래 변함없이 좋은 모습을 보여드리기 위한 논의를 이어가겠다"고 밝혔다.

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해체 가능성도 낮다.

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블랙핑크는 K팝 걸그룹 최대 규모 월드투어를 성공시키며 음악은 물론 연기, 패션 등 다양한 분야에서 막강한 영향력을 과시하는 팀이다. YG 입장에선 전체 실적과 기업가치를 견인하는 핵심 동력이고, 멤버들에게도 개인 커리어 후광을 극대화하는 가장 강력한 브랜드가 해체할 이유는 전혀 없다. 심지어 멤버들도 팀에 대한 강력한 애정을 갖고 있는 만큼 어떠한 형태로든 완전체는 유지될 가능성이 높다. 다만 전속계약이란 강제력이 사라진 상황에서 이미 글로벌 스케줄이 꽉 차 있는 멤버들의 일정을 조율하고 수익 배분율을 새로 설계하는 데는 상당한 시간과 노력이 필요한 만큼, 당장의 컴백 보다는 충분한 개인 활동을 가진 뒤 기념비적인 시점에 YG와 프로젝트 계약을 맺고 신보를 발표하거나 월드투어를 진행하는 형식의 활동이 될 공산이 크다.

멤버들은 당분간 개별 활동에 집중할 예정이다. 이미 멤버들은 4인 모두 각자의 소속사에서 개성을 살린 음악으로 막강한 위상을 확보한 상태다. 지수는 최근 솔로 앨범 발매를 앞두고 선공개 싱글로 호평을 받고 있고, 연기 활동으로도 새로운 평가를 받았다. 로제는 '아파트'라는 글로벌 메가 히트곡을 발표했고, 제니는 호주 사이키델릭 록 밴드인 테임 임팔라와의 협업곡 '드라큘라'로 미국 최고 권위를 자랑하는 그래미 어워즈 본상인 '올해의 레코드'와 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 부문 후보에 이름을 올렸다. 리사 또한 다양한 활동으로 화제를 모으고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com