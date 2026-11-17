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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 겸 화가 솔비가 결혼을 앞두고 유튜브 채널 구독자 10만 명을 돌파하는 겹경사를 맞았다.

17일 솔비는 자신의 계정을 통해 유튜브 채널 '솔비이즈백'의 구독자 10만 명 달성 소식을 직접 전했다.

그는 "여러분 드디어 솔비이즈백 채널이 2026년 11월 17일 화요일 새벽 2시 45분 10만 명을 돌파했다. 저희는 지금 해외 촬영 중이라 달성 순간에는 아쉽게 자고 있었지만 구독자분들이 카운트다운을 해주셨다. 감동이다. 힝"이라며 벅찬 마음을 드러냈다.

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이어 "오빠에게 근사한 가죽 재킷 꼭 선물하겠다"며 고마움을 전했다. 그러면서 "오빠, 나의 실버 버튼 꿈을 이뤄줘서 고마워"라고 덧붙여 예비 남편 이규한을 향한 애정도 표현했다.

앞서 솔비는 이규한과 결혼을 발표한 이후 예비 부부의 일상을 담은 영상을 연이어 공개하며 화제를 모았다. 특히 두 사람은 영상 속에서도 거리낌 없는 애정 표현과 유쾌한 입담을 주고받으며 예비 부부다운 달달한 분위기를 자아냈다.

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이규한 역시 솔비의 유튜브 채널 성장에 적극적으로 힘을 보탰다. 앞서 공개된 영상에서 이규한은 솔비의 채널을 언급하며 "구독자 엄청 올랐더라. 2배 됐다며"라고 물었다. 이에 제작진은 "6만 넘었다"고 자랑했고, 이규한은 실버 버튼을 언급하며 솔비에게 특별한 약속을 건넸다.

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그는 "실버 버튼이 10만이라며. 내가 약속했다. 실버 버튼 받게 해주겠다. 결혼 선물이다"라고 선언했다. 이에 솔비는 "오빠가 실버 버튼 받으면 가죽 재킷 사달라면서"라고 폭로해 웃음을 자아냈다. 예상치 못한 이야기에 이규한은 "뭐 그런 얘기까지 하냐"고 당황하는 모습을 보였다.

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그러면서도 이규한은 구독자들을 향해 "가죽 잠바 입고 싶어요. 도와주세요"라고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다. 솔비의 실버 버튼 달성을 위해 힘을 보태겠다는 약속부터 그 대가로 가죽 재킷을 요구하는 솔비의 귀여운 폭로까지, 두 사람의 유쾌한 호흡이 눈길을 끌었다.

한편 배우 이규한과 가수 솔비는 내년 4월 결혼을 발표해 많은 축하를 받았다. 두 사람은 KBS Joy·KBS2 예능 프로그램 '오래된 만남 추구'를 통해 처음 인연을 맺었다. 당시 최종 커플로 이어지지는 않았지만, 방송 이후 관계를 이어가며 연인으로 발전했다. 방송을 통해 시작된 인연이 실제 결혼으로 결실을 맺게 된 만큼 두 사람을 향한 대중의 축하와 관심도 이어지고 있다.