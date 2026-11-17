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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 장성규가 대학수학능력시험(수능)을 이틀 앞두고 인공지능(AI)을 활용한 부정행위 논란에 우려를 드러냈다. 특히 자신의 삼수 경험까지 직접 언급하며 공정한 시험이 치러지기를 바라는 마음을 전했다.

장성규는 17일 자신의 SNS에 "수능이 이틀 앞으로 다가왔다"며 "이런 걱정을 하게 될 날이 올 줄은 몰랐지만 삼수를 했던 자로서 부디 땀 흘려 노력한 친구들만이 원하는 결과를 얻을 수 있는 그런 수능이 되기를 바라본다"는 글을 게재했다.

수험생 시절 삼수까지 했던 자신의 경험을 떠올리며 오랜 시간 시험을 준비한 수험생들의 노력이 부정행위로 인해 훼손되지 않기를 바라는 마음을 드러낸 것.

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이와 함께 장성규는 입시 전문 유튜버 미미미누가 공개한 영상을 캡처해 올렸다. 해당 사진에는 미미미누가 카메라 앞에서 AI 부정행위 문제를 설명하는 모습이 담겼다. 영상 제목에는 '교육 당국에 2027수능 응시자들을 대상으로 AI 부정행위 대책 마련에 대한 빠르고 구체적인 조치를 촉구합니다'라는 문구가 적혀 있어 눈길을 끌었다.

앞서 미미미누는 자신의 유튜브 채널을 통해 오는 19일 치러지는 2027학년도 수능을 앞두고 AI 부정행위를 막기 위한 교육 당국의 구체적인 대책 마련을 촉구했다.

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최근 세무사 시험 수석 합격자가 초소형 카메라와 AI 등을 활용해 부정행위를 저질렀다고 인정한 사실이 알려지면서 국가시험의 공정성을 둘러싼 우려가 커진 상황이다. 이에 미미미누는 수험생과 학부모들의 불안감을 해소할 수 있는 실효성 있는 대책이 필요하다며 수능 연기 가능성까지 검토해야 한다는 의견을 밝혔다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com