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[스포츠조선 김소희 기자] 아나운서 출신 최동석이 박지윤 지인 상대로 제기한 상간소송에서 일부 승소한 가운데, 근황이 담긴 SNS글이 눈길을 사로잡는다.

17일 최동석은 자신의 계정에 "예쁘고 아름다웠던 밤"이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 화려한 조명으로 빛나는 크리스마스트리의 모습이 담겼다. 따뜻하면서도 화려한 분위기를 자아내는 트리가 시선을 사로잡는 가운데, 최동석은 별다른 설명이나 부연 없이 짧은 문구만을 남겨 눈길을 끌었다. 일상적인 순간을 공유한 게시물이지만, 공개 시점이 공교롭다는 점에서 더욱 이목이 쏠리고 있다.

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특히 해당 게시물이 박지윤과 얽힌 상간 소송 항소심 판결이 나온 당일 공개됐다는 점에서 관심이 집중된다. 재판 결과가 알려진 직후 최동석이 개인 계정을 통해 근황을 전한 만큼, 게시물에 담긴 짧은 문구에도 관심이 모이는 분위기다.

지난 16일 제주지방법원 가사 제1-1부(가)는 최동석이 박지윤의 지인 A씨를 상대로 제기한 상간자 위자료 손해배상 청구 소송 항소심에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다.

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앞서 지난 1월 진행된 1심(제주지법 가사소송2단독)에서는 최동석과 박지윤 양측이 각각 제기한 상간 손해배상 청구가 모두 기각됐다. 당시 재판부는 양측의 청구를 받아들이지 않았으며, 이후 박지윤은 항소하지 않아 패소 판결이 확정됐다. 반면 최동석은 1심 판결에 불복해 지난 2월 항소장을 제출하며 항소심 절차를 밟았다.

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항소심은 지난 7월부터 두 차례 변론을 거쳐 진행됐다. 이 과정에서 박지윤은 피고 당사자에서 제외됐으며, 최동석과 A씨 사이의 법적 다툼을 중심으로 심리가 이어졌다. 그 결과 항소심 재판부는 1심과 달리 최동석의 손을 들어주는 일부 승소 판결을 내렸다.

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한편 최동석과 박지윤은 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나, 결혼 14년 만인 2023년 파경 소식을 전했다. 이후 두 사람은 이혼 절차와 자녀 양육 문제 등을 둘러싸고 여러 차례 갈등을 드러냈으며, 상간 소송까지 이어지면서 대중의 관심을 받아왔다.