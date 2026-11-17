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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 블랙핑크 로제가 강렬한 레드 드레스로 파격적인 비주얼을 선보였다.

로제는 17일 자신의 SNS에 하트 이모지와 함께 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다.

공개된 사진 속 로제는 한쪽 어깨를 드러낸 비대칭 디자인의 빨간색 미니드레스를 입고 다양한 포즈를 취하고 있다. 긴 금발 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 응시하는 모습에서 고혹적인 분위기가 물씬 풍긴다.

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짧은 드레스에 검은색 스타킹과 붉은색 하이힐을 매치한 과감한 스타일링이 눈길을 끌었다. 몸에 밀착되는 드레스는 로제 특유의 가녀린 몸매와 잘록한 허리 라인을 더욱 돋보이게 했다.

또 다른 사진에서 로제는 의자에 앉아 손가락을 입술 가까이에 가져간 채 몽환적인 눈빛을 발산했다. 검은색 배경과 대비되는 강렬한 레드 드레스, 은은하게 드러나는 검은 스타킹이 어우러져 한층 성숙해진 매력을 자아냈다. 화려한 액세서리 없이도 금발 헤어스타일과 강렬한 의상만으로 독보적인 존재감을 드러낸 로제의 모습이 시선을 사로잡는다.

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한편 로제는 브루노 마스와 협업한 히트곡 '아파트(APT.)'로 지난 2월 열린 제68회 그래미 어워즈에서 '올해의 노래', '올해의 레코드', '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 등 총 3개 부문 후보에 오르며 글로벌 아티스트로서의 입지를 입증했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com