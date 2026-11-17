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[스포츠조선 이우주 기자] 임현주 아나운서가 육아휴직을 끝내고 MBC를 퇴사해 논란이 인 가운데, 퇴사를 결심한 이유를 밝혔다.

임현주 아나운서는 16일 "MBC를 퇴사하며. 아나운서국의 짐을 정리하고 퇴직원 쓰던 날, 그리고 생각한 것들"이라는 글과 함께 한편의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 퇴사를 앞둔 주말 가족들과 함께 짐을 챙기러 간 임현주의 모습이 담겼다. 사물함 속 예전 물건들을 모두 정리하며 추억에 잠긴 임현주. 임현주는 "그보다 전에 퇴직원 쓰던 날, 퇴직 사유를 적으려니 많은 생각이 들었고 수많은 생각을 꾹꾹 눌러 썼다. 사실 저도 정말 오래 고민했다"고 털어놨다.

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그럼에도 퇴사를 결심한 이유에 대해 임현주는 "그런데 지역사부터 JTBC, MBC까지 17년간의 회사 생활을 돌아보면 어느 조직에 있든 고민은 늘 있었다. 결국 중요한 건 어디에 있느냐보다 나 하기 나름이었단 걸 떠올리니, 어디에나 기쁨이 행복이, 슬픔과 어려움이 있기 마련이니, 도전에 대한 두려움이 조금은 사라지는 듯 했다"며 "오랜 고민 끝에 조금은 저지르는 마음으로 (떠난다)"라고 밝혔다.

2013년 MBC 공채 32기로 입사한 임현주 아나운서는 지난 16일 13년 만 퇴사를 발표했다. 하지만 지난 1월부터 10개월간 육아휴직을 해왔던 임현주 아나운서가 휴직을 끝내자마자 복직이 아닌 퇴사를 선언한 것에 대해 아쉬운 시선이 이어지고 있다.

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한편, 임현주는 2023년 2월 영국 출신 작가 다니엘 튜더와 결혼, 같은해 10월 첫째 딸을 출산하며 육아휴직을 했다. 이듬해 1월 복직했지만 8개월 만인 9월 둘째 임신을 하며 두 번째 육아휴직에 들어갔다.

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wjlee@sportschosun.com