◇'우리들의 발라드 2'. 이미지 출처=SBS

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[스포츠조선 김소형 기자] SBS '우리들의 발라드 2' 임바다와 허채민이 불가능할 것 같았던 140표의 벽을 넘어 149표를 획득하며 세미파이널에 직행했다. 한층 높아진 합격 기준 속에서 만점인 150표에 단 1표 모자란 기록을 세운 두 사람은 차태현과 문근영을 울린 듀엣 무대로 탑백귀들을 사로잡았다. 프로그램은 7주 연속 동시간대 1위이자 월요일 예능 전체 1위 자리를 지켰다.

지난 16일 방송된 '우리들의 발라드 2'에서는 3라운드 듀엣 미션 첫날을 맞아 참가자들이 탑백귀 대표단의 최애 발라드곡으로 무대를 꾸몄다. 이날 방송은 수도권 가구 시청률 5.7%를 기록했으며, 분당 최고 시청률은 6.1%까지 올랐다. 2049 시청률은 2부 기준 1.7%로 7주 연속 동시간대 1위이자 월요일 예능 전체 1위를 차지했다.(닐슨코리아 기준)

3라운드는 탑백귀 대표단이 직접 매칭한 두 참가자가 한 팀을 이루는 듀엣 미션으로 진행됐다. 150명의 탑백귀 중 140표 이상을 얻으면 세미파이널 진출이 확정되고, 100표 이상이면 진출 자격을 얻는 방식이다.

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첫 무대에 나선 차민주와 민지유는 주우재의 최애곡인 장혜진의 '아름다운 날들'을 선곡해 아름다운 화음으로 호평받았다. 이어 김수아와 한로이는 정재형의 최애곡인 하림의 '사랑이 다른 사랑으로 잊혀지네'를 열창해 이별의 감정을 섬세하게 표현했다. 두 사람은 120표를 얻으며 세미파이널 진출 가능성을 높였다.

가장 큰 주목을 받은 팀은 임바다와 허채민이었다. 두 사람은 문근영의 최애곡인 '세월이 가면'을 선곡해 무대를 선보였다. 문근영과 차태현은 이 곡에 배우 고(故) 김주혁과의 추억이 담겨 있다며 각별한 애정을 드러냈다. 무대가 끝난 뒤 문근영은 "한 음 한 음 정성 들여 불러주셔서 정말 감사하다"고 말했고, 차태현도 "주혁이 형을 떠올리게 해주셔서 감사하다"며 감동을 전했다. 임바다와 허채민은 탑백귀 150명 중 149표를 얻어 세미파이널 진출을 확정하며 유력 우승 후보다운 실력을 입증했다.

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한편 앞선 2라운드에서는 부활의 'Lonely Night'을 부른 김해림과 빛과 소금의 '그대에게 띄우는 편지'를 선보인 류다은이 각각 승리했다. 이후 탈락자 중 박예승, 허채민, 이유빈, 김선음이 추가 합격하면서 총 18명이 3라운드에 진출했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com