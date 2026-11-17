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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김소현이 '연애박사' 종영 후 고(故) 안판석 감독과 함께한 촬영 현장 사진을 공개했다.

김소현은 16일 자신의 SNS에 "늦은 인사 올립니다"라며 장문의 글과 사진을 올렸다. 그는 출연 결정 후 촬영을 준비한 한 달과 촬영에 나선 세 달을 돌아보며 "총 4개월이라는 짧은 시간 동안 정말 폭풍우가 몰아친 듯한 시간이었습니다"라고 적었다.

공개된 사진에는 붉은 꽃다발을 든 추영우를 가운데 두고 김소현과 안판석 감독이 나란히 선 모습이 담겼다. 김소현은 손바닥을 펼쳐 추영우를 가리켰고, 안 감독은 카메라를 향해 환하게 웃었다. 또 다른 사진에는 촬영 모니터 옆에서 활짝 웃는 안 감독의 모습이 담겼다.

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극 중 임유진을 연기한 김소현은 첫 대본 리딩에서 유진의 행동이 이해되지 않아 작가에게 질문했던 일도 떠올렸다. 작가의 답을 듣고 "어딘가에 살아가고 있을 임유진이라는 한 인간을 보여줘야 하는 거겠구나 싶었습니다"라고 했다. 연기하는 동안 "수많은 부딪힘과 고통이 뒤따랐다"면서도 "그 모든 과정이 저에게는 정말 소중한 시간으로 남을 것 같습니다"라고 돌아봤다.

이어 "감독님을 비롯한 모든 연애박사 팀에게 진심으로 감사하다는 말씀을 전하고 싶습니다"라며 함께한 이들에게 마음을 전했다. 시청자들에게는 "늘 후회 없이 사랑하셨으면 좋겠습니다. 다른 누구보다도 자신을 가장 아껴주고, 들여다봐 주고, 사랑해 주세요"라고 인사했다.

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한편 고 안판석 감독의 유작인 ENA 월화드라마 '연애박사'는 지난 10일 12회를 끝으로 막을 내렸다. 마지막 회에서는 박민재(추영우 분)와 임유진(김소현 분)이 서로의 진심을 확인하고 함께할 미래를 약속했다. 최종회 시청률은 닐슨코리아 전국 유료가구 기준 3.5%로 자체 최고치를 기록했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com