사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 심형탁 아들 하루가 엄마 사야의 고향인 일본에서 '20개월 아기 미식가'의 면모를 뽐낸다.

18일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 644회는 '자, 이제 떠나요! 행복으로' 편으로, 심형탁의 아들 하루가 엄마 사야의 고향에서 외할아버지와 특별한 여행을 즐긴다.

이날 하루는 120년 전통을 자랑하는 외할아버지의 면 공장에 방문해 독보적인 '면수저' 포스를 뽐낸다. 외할아버지를 따라 면 공장을 둘러보던 하루는 근엄한 발걸음으로 공장 곳곳을 누비며 귀여운 '후계자'의 면모를 드러낸다. 특히 하루는 갓 뽑은 면이 등장하자 혀를 날름거리며 먹방에 시동을 걸어 웃음을 자아낸다.

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하루는 외할아버지가 직접 만든 면요리 '호우토우'에 푹 빠진다. 하루는 면을 호로록 빨아들이는 앙증맞은 '붕어 입술'을 자랑하며 진공청소기 급 면치기 스킬을 발휘해 시선을 사로잡는다. 만족스러운 표정으로 면을 순삭시키는 하루의 모습에 외할아버지의 광대가 하늘로 치솟는다고.

그런가 하면, 하루는 생애 첫 와규에 이어 우설까지 섭렵하며 '20개월 미식가'의 포스를 드러낸다. 야무지게 양손을 사용해 입안 가득 와규를 넣으며 고기 먹방에 시동을 건 것.

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이어 하루는 고기 매니아 중에서도 못 먹는 사람들이 많다는 '우설'을 공략해 이목을 집중시킨다. 우설을 한 점도 못 먹는 심형탁과는 달리 우설을 처음 맛본 하루는 "우와~"라고 감탄하더니 그릇에 코를 박고 고기를 흡입하며 본격적인 먹방을 펼친다. 이를 지켜본 외할아버지는 "사야도 우설을 제일 좋아해"라며 딸과 손자의 붕어빵 입맛에 흐뭇함을 감추지 못한다. 이에 더해 외할아버지의 친구까지 "사야 어렸을 때와 똑같아"라며 엄마를 쏙 빼닮은 하루의 모습에 감탄을 터트렸다는 후문. 120년 전통 외할아버지의 면 공장부터 엄마의 단골 식당까지 접수한 하루의 귀여운 먹방 퍼레이드는 '슈돌' 본 방송에서 확인할 수 있다.

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한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com