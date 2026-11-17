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[스포츠조선 김소희 기자]'솔로라서2' 김지수-조윤희-클라라-유이가 각기각색 솔로 라이프를 공개한다.

'솔로라서'는 솔로라서 외롭지만, 솔로라서 행복한 매력 만점 솔로들의 진솔한 일상을 담은 관찰 리얼리티 예능 프로그램이다. 2024년 10월 8부작으로 첫선을 보인 '솔로라서'는 시청자들의 뜨거운 호응에 힘입어 2025년 3월 정규 편성됐으며, 호평 속에 시즌1을 성공적으로 마무리했다. 이 같은 인기에 힘입어 한층 새로워진 모습으로 돌아오는 '솔로라서2'는 오는 12월 7일(월) 첫 방송을 앞두고 있다. 시즌2에서는 '원조 MC' 방송인 신동엽과 'NEW MC' 배우 조윤희가 호흡을 맞추며, 배우 클라라-김지수-유이가 '솔로언니'로 전격 합류해 연일 폭발적인 관심을 받고 있다.

이런 가운데 17일 공개된 '솔로라서2' 첫 티저에는 새롭게 합류한 솔로 언니들의 다채롭고 빛나는 일상이 담겨 본방송에 대한 기대감을 높였다. 먼저 '믿고 보는 배우' 김지수는 낭만의 도시 프라하와 서울을 오가는 이중생활을 공개한다. 티저 속 김지수는 로맨틱한 프라하 거리를 홀로 거닐며 마치 영화의 한 장면 같은 분위기를 자아낸다. 이어 한 카페에 홀로 앉아 팥빙수를 즐기던 그는 "프라하에서 팥빙수 가게를 하면 잘 될까?"라며 엉뚱하면서도 진지한 사업 구상을 펼쳐 웃음을 안긴다. 뜻밖의 사업가 면모를 드러내며 'CEO 모드'에 돌입한 김지수의 모습이 눈길을 끈다.

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프라하에서 여행사 CEO로 '인생 2막'을 연 김지수의 특별한 이중생활에 궁금증이 쏠리는 가운데, '솔로라서2'의 MC이자 '솔로 6년 차'인 조윤희의 솔로 라이프도 공개됐다. 티저 속 조윤희는 어느덧 열 살이 된 딸 로하 양과 커플 잠옷을 입고 아침을 맞이하는 모습부터 등하원길까지, 일상 곳곳에서 웃음이 끊이지 않는 모습을 보여준다. 훌쩍 자란 로하 양은 "엄마를 짝사랑하나 봐~"라며 엄마를 놀리는 여유까지 보여 웃음을 자아낸다. 어느덧 서로에게 가장 가까운 친구이자 '인생 절친'이 된 조윤희와 로하 모녀가 보여줄 새로운 일상에 관심이 집중된다.

'대륙의 여신'으로 거듭난 클라라의 중국 상하이 라이프도 공개돼 시선을 사로잡는다. 중국 스태프들과 함께 카메라 앞에서 프로페셔널한 면모를 발휘하며 본업에 집중하는 모습을 보여주는가 하면, 화려한 무대 밖 소탈한 일상도 공개한다. 유창한 중국어로 현지인들과 자유롭게 소통하는 것은 물론, 마트에서 장을 보거나 식당에서 시원하게 면치기를 하는 등 친근하고 털털한 매력으로 눈길을 끈다.

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'자기관리 끝판왕' 유이 역시 운동에 몰두하는 일상을 가감 없이 공개한다. 현재 '피트니스 레이스' 대회를 준비 중인 유이는 빠른 속도로 러닝머신을 달리며 구슬땀을 흘리는 가운데, 흔들림 없는 눈빛과 탄탄한 복근으로 남다른 운동 내공을 과시해 감탄을 자아낸다. 운동에 대한 뜨거운 열정으로 가득한 유이의 일상이 어떠할지 벌써부터 본방송에 대한 기대감이 높아진다.

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김지수-조윤희-클라라-유이의 다채로운 '솔로 라이프'를 만날 수 있는 SBS Plus·E채널 신규 예능 '솔로라서2'는 12월 7일(월) 첫 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com