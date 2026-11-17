사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '어벤져스: 둠스데이'가 MCU의 새로운 판도를 뒤흔들 강력한 빌런 닥터 둠의 등장으로 전 세계 팬들의 이목을 집중시키고 있다.

2008년 '아이언맨'을 시작으로 MCU의 역사를 함께하며 전 세계적인 사랑을 받아온 로버트 다우니 주니어가 이번에는 모든 세계를 파멸로 몰아넣을 절대적인 빌런 닥터 둠으로 돌아온다. 마블의 상징적인 히어로에서 MCU 사상 최강의 빌런으로 파격적인 변신을 예고한 만큼, 그가 새롭게 선보일 닥터 둠은 과연 어떤 모습일지 전 세계 팬들의 궁금증이 날로 치솟고 있다.

닥터 둠은 마블 코믹스를 대표하는 강력하고 위협적인 빌런 중 하나로, 라트베리아를 통치하는 군주이자 천재적인 과학자다. 명석한 두뇌와 압도적인 힘을 모두 가진 그는 뛰어난 전략과 지략, 여기에 마법 능력까지 갖추며 초월적인 존재로, 새로운 어벤져스에게 지금껏 경험하지 못한 거대한 위기를 안겨줄 전망이다. 특히 '어벤져스: 인피니티 워'와 '어벤져스: 엔드게임'에서 히어로들을 극한으로 몰아넣었던 타노스와는 또 다른 차원 의 위협을 예고하며 MCU의 새로운 시대를 열 빌런의 탄생에 기대감을 더한다.

Advertisement

사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

작품의 연출을 맡은 조 루소 감독은 닥터 둠 캐릭터에 대해 "그는 매우 강력한 캐릭터이며 어둠의 마법을 사용하고, 원하는 것을 얻기 위해 영혼을 팔아버리는 것도 주저하지 않는다"고 밝히며 목적을 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는 잔혹한 면모를 강조했다. 이어 "그는 가족을 잃은 트라우마를 겪은 인물"이라고 설명하며 비극적인 과거에서 비롯된 복잡한 내면까지 암시해 입체적인 캐릭터의 탄생을 예고한다. 특히 "관객들이 영화를 보고 공포를 느끼게 될 것"이라고 예고하며 닥터 둠이 선사할 압도적인 위력에 대한 흥미를 고조시키고 있다.

한편 '어벤져스: 둠스데이'는 모든 세계를 파멸로 몰아넣을 절대적 빌런 닥터 둠의 등장에 맞서, 서로 다른 세계의 히어로들이 집결해 '어벤져스' 사상 최대의 결전을 펼치는 압도적 스케일의 액션 블록버스터다. 로버트 다우니 주니어, 크리스 헴스워스, 바네사 커비, 안소니 마키, 세바스찬 스탠, 레티티아 라이트, 폴 러드, 와이어트 러셀, 테노치 우에르타 메히아, 에본 모스-바크라크, 시무 리우, 플로렌스 퓨, 켈시 그래머, 루이스 풀먼, 대니 라미레즈, 조셉 퀸, 데이빗 하버, 윈스턴 듀크, 해나 존-케이먼, 톰 히들스턴, 패트릭 스튜어트, 이안 맥켈런, 알란 커밍, 레베카 로미즌, 제임스 마스던, 채닝 테이텀, 페드로 파스칼, 크리스 에반스 등이 출연했고, '어벤져스' 시리즈를 이끈 안소니 루소·조 루소 형제 감독이 메가폰을 잡았다. 12월 16일 개봉한다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Advertisement