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[스포츠조선 이우주 기자] '남겨서 뭐하게' 정웅인이 경제적 압박을 고민했다.

16일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에서는 배우 정웅인이 출연했다.

세 딸의 아빠 정웅인은 배우로서 점점 설 자리를 잃어가는 거 같다며 고민을 털어놨다. 정웅인은 "AI 배우가 나오는 시대에서 애들이 나를 바라보고 있는데 어떤 식으로 일을 열어가야 할까 싶다. 난 아버지 역할을 해야 되는데 아버지 역할이 없고. 할아버지는 할 수가 없고. 아버지가 없으니 삼촌 역도 없다"며 김창옥에게 조언을 구했다.

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김창옥은 "경제적으로 힘드셨던 일들이 있었냐"고 물었고 정웅인은 "그런 경우가 가끔 있다. 이번에도 소속사 대표가 사망하면서 좀 그랬다"고 밝혔다. 정웅인, 박해미 등이 소속되어있던 PA엔터테인먼트는 지난 7월 대표가 지병으로 별세하며 폐업 절차를 밟았다.

정웅인은 "빨간 딱지는 결혼 전에 붙었다. 매니저에게 사기 당해서 압류를 당했다. 어머니를 동생 집에 피신시켜놨다. 그때 제가 연예인이었는데 빨간딱지를 뒤에 붙여주시더라"라며 "올해도 위기가 왔다. '저한테 좋은 일이 생기려나 보다' 하고 긍정적으로 생각하고 있다"고 털어놨다.

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wjlee@sportschosun.com