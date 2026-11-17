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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 고수가 남다른 유행어 센스와 팬들과의 유쾌한 소통으로 화제를 모으고 있다.

최근 고수는 자신의 SNS에 "열차, 힐링 줴줴이야"라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다. 공개된 사진에는 관광열차에 탑승한 채 카메라를 바라보며 환하게 웃고 있는 고수의 모습이 담겼다. 편안한 분위기 속에서도 변함없는 훈훈한 비주얼을 자랑해 눈길을 끌었다. 여기에 최근 온라인상에서 인기를 얻고 있는 노래 '꿈꾸던 어른이 되었나요?'를 배경음악(BGM)으로 선곡해 감성을 더했다.

하지만 팬들의 시선을 사로잡은 것은 따로 있었다. 바로 고수가 사진과 함께 남긴 '줴줴이야'라는 독특한 표현이었다. 이는 최근 MZ세대를 중심으로 유행하고 있는 신조어다. 게임이 끝났을 때 승패와 관계없이 건네는 인사말인 'GG(Good Game)'에서 파생된 표현으로, 특유의 발음과 억양을 살려 장난스럽게 외치는 것이 특징이다. 주로 게임에서 패배했을 때 사용되지만, 최근에는 무언가 뜻대로 풀리지 않거나 상황이 여의치 않을 때 이를 자조적으로 표현하는 말로도 활용되고 있다.

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뜻밖의 유행어를 사용한 고수의 모습에 팬들도 뜨거운 반응을 보였다. 특히 관광열차를 타고 여유롭게 힐링을 즐기는 상황과 '줴줴이야'라는 표현이 어울리지 않는다는 반응이 이어졌다. 팬들은 고수의 예상 밖 유행어 사용에 웃음을 터뜨리면서도 해당 표현을 두고 다양한 의견을 쏟아냈다.

이에 고수는 팬들의 반응을 빠르게 확인한 듯 게시물 멘트를 수정했다. 기존에 작성했던 "열차. 힐링"으로 문구를 바꾼 뒤 '줴줴이야'라는 표현을 아예 삭제한 것. 이후에는 아예 멘트를 삭제하기도 했다. 배경음악 역시 Hans Zimmer의 'F1'으로 변경했다. 팬들의 의견을 적극적으로 반영한 고수의 재빠른 대처가 또 다른 웃음을 안겼다.

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그러나 막상 유행어가 사라지자 팬들은 오히려 아쉬움을 드러냈다. "다시 줴줴이야 써달라", "웃긴데 왜 삭제하냐" 등 귀여운 항의가 이어진 것. 고수의 엉뚱한 유행어 사용을 반겼던 팬들이 삭제에 아쉬움을 표하며 다시 한번 해당 표현을 요청하는 모습이 웃음을 자아냈다.

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결국 고수는 팬들의 요청에 다시 한번 응답했다. 그는 "네? 엄..줴줴이야~"라고 댓글을 남기며 유쾌하게 화답했다. 처음에는 다소 어색하게 유행어를 사용했다가 팬들의 반응에 게시물을 수정하고, 이후 다시 팬들의 요청을 받아들인 고수의 소통 방식이 훈훈함을 더했다.

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한편 올해 47세인 고수는 오는 25일 첫 방송되는 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'로 복귀한다. '나인 투 식스'는 일로 자신을 증명하며 살아온 여성이 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복에 대한 생각을 바꿔가는 오피스 로맨스 작품이다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com