'저스트 메이크업' 시즌2 MC. 태연, 윤아, 나연, 장도연, 윈터(왼쪽부터). 사진제공=쿠팡플레이

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[스포츠조선 정빛 기자] 이효리 혼자 이끌었던 '저스트 메이크업'이 이번에는 다섯 명의 MC와 함께 돌아온다. 태연, 윈터, 장도연, 나연, 임윤아가 새롭게 MC 군단을 결성, 한층 커진 K-뷰티 서바이벌의 진행을 맡는다.

쿠팡플레이 예능 '저스트 메이크업' 시즌2는 17일 태연, 윈터, 장도연, 나연, 임윤아의 5MC 포스터와 예고편을 공개하며 새로운 시즌에 대한 기대감을 높였다.

'저스트 메이크업'은 K-뷰티를 대표하는 메이크업 아티스트들이 오직 메이크업 실력으로 맞붙는 서바이벌 예능이다. 시즌1은 글로벌 열풍을 일으키며 예능 시청 만족도 1위(컨슈머인사이트), 쿠팡플레이 인기작 5주 연속 1위를 기록했다.

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특히 시즌1에서 이효리가 단독 MC로 활약했던 것과 달리, 시즌2에서는 5MC 체제로 변화를 꾀했다. 가수 태연과 에스파 윈터, 트와이스 나연, 배우 임윤아, 방송인 장도연이 합류해 각자의 개성과 시선으로 서바이벌을 이끌 예정이다.

공개된 개별 포스터에는 다섯 MC가 각각 마스카라, 립스틱, 펜슬, 퍼프, 아이라이너 등 메이크업 도구와 함께 등장한다. 프로그램을 상징하는 핑크색 브러시를 공통으로 활용하면서도 각기 다른 도구를 배치해 다섯 MC의 개성을 표현했다.

사진제공=쿠팡플레이

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함께 공개된 5MC 예고편에서는 새로운 진행자들의 모습도 베일을 벗었다. 시즌1이 이효리의 단독 진행을 중심으로 참가자들의 경쟁을 조명했다면, 시즌2는 다섯 MC의 다양한 시선과 반응을 통해 서바이벌의 재미를 더할 전망이다.

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경쟁 규모도 눈길을 끈다. 이번 시즌에는 총 60명의 참가자가 메이크업 실력을 겨루며, 4명의 심사위원이 이들의 결과물을 평가한다. 여기에 5MC가 가세하면서 참가자들의 치열한 경쟁과 이를 지켜보는 진행자들의 다채로운 반응이 새로운 관전 포인트가 될 것으로 보인다.

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'저스트 메이크업' 시즌2는 오는 27일 오후 5시 쿠팡플레이에서 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com