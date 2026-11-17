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[스포츠조선 조민정 기자] 법학적성시험(LEET·리트) 최초 만점자로 화제를 모은 이진우 씨를 둘러싼 논란이 확산하고 있다. 인공지능(AI)을 활용한 부정행위 의혹이 제기된 데 이어 이번에는 과거 수능 성적증명서 4건의 이름을 직접 수정한 사실까지 드러났다. 한국교육과정평가원은 공식 제보가 접수될 경우 사실관계를 확인한 뒤 고발 여부를 검토할 수 있다는 입장이다.

이씨는 지난 7월 치러진 2027학년도 리트에서 언어이해와 추리논증 70문항을 모두 맞혀 시험 도입 이후 첫 만점자로 이름을 알렸다.

과거 수능 국어 영역에서 7등급을 받았던 그가 고려대를 거쳐 서울대 치의학과에 진학한 뒤 리트 만점까지 받았다는 사연이 알려지며 주목받았다. 이씨는 스마트폰 사용을 줄이고 식단과 운동 습관을 개선한 것이 성적 향상에 도움이 됐다고 설명했고 관련 경험을 담은 자기계발서까지 출간했다.

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그러나 최근 이씨가 유튜브를 통해 공개했던 리트 시험지에서 수상한 답안 수정 흔적이 발견됐다는 주장이 나오면서 논란이 시작됐다. 지운 답 3개가 각각 인접한 문항의 실제 정답과 연달아 일치한다는 점에서 외부로부터 답을 전달받아 한 칸씩 밀려 적었다가 수정한 것 아니냐는 의혹이 제기된 것.

이씨는 이에 대해 문제를 건너뛰지 않고 순서대로 풀었고 시험 후반부에 집중력이 떨어지면서 실수가 늘어났다고 해명했다. 그러나 지운 답이 연속으로 다른 문항의 정답과 일치한 점에 대해서는 확률적으로 드문 일이라는 사실을 인정했다.

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이 가운데 논란은 이씨가 과거 자신의 성적 향상 과정을 증명하기 위해 공개했던 수능 성적증명서로 번졌다.

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문제가 된 것은 2013·2018·2024·2026학년도 수능 성적증명서 총 4건이다. 해당 증명서에는 모두 현재 이름인 '이진우'가 기재돼 있었는데 이름 부분의 글꼴이 다른 항목과 다르다는 의문이 제기됐다.

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MBC 보도에 따르면 이씨는 개명 전 이름을 공개하고 싶지 않아 성적증명서 4건의 성명란을 직접 수정했다고 밝혔다.

하지만 한국교육과정평가원은 별도의 행정 절차를 거치지 않는 한 성적증명서에는 수능 응시 당시 이름이 기재되는 것이 원칙이라고 설명했다. 평가원 측은 성적증명서 수정과 관련해 공식 제보가 접수되면 사실관계를 확인하고 고발 여부도 검토할 수 있다는 입장이다.

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AI 부정행위 의혹에 이어 성적증명서 수정 사실까지 알려지면서 이씨의 대외 활동에도 변화가 생겼다.

이씨가 온라인 커뮤니티에 작성했던 게시물은 비공개 처리됐고 SNS에서도 일부 게시물이 삭제되고 댓글창이 닫혔다.

방송인 백지연이 운영하는 유튜브 채널 '지금백지연' 역시 지난 11일 녹화한 이씨의 인터뷰 공개를 잠정 연기했다. 채널 측은 최근 상황을 고려해 신중한 검토가 필요하다고 판단했다고 밝혔다.

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논란이 계속되는 가운데 이씨는 오는 19일 치러지는 2027학년도 수능 국어 영역 문제를 직접 풀고 그 과정을 생중계하겠다는 계획을 밝혔다.

이씨는 앞서 언론사 기자와 입시학원 강사들이 참관하는 공개 검증을 예고했고 언론사와의 통화에서도 수능 당일 자신의 문제 풀이 과정을 지켜봐 달라는 입장을 전했다.

리트 최초 만점이라는 기록으로 주목받았던 이씨가 연이어 불거진 의혹에 어떤 추가 해명을 내놓을지 관심이 쏠리고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com