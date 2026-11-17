사진=MBC에브리원 '계약결혼'

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[스포츠조선 김영록 기자] '나는솔로' 16기 상철(강정환)이 기어코 28기 영숙(정유진)을 울리고 말았다.

16일 MBC에브리원 '계약결혼'에서는 '시애틀 부부' 강정환과 정유진의 한층 깊어진 관계가 방송됐다.

이날 두 사람은 함께 뷔페를 찾았다. 강정환은 정유진을 위해 직접 새우를 까줬고, 코스트코에서는 정유진의 아이들 선물 구매를 제안하는 등 다른 사람이 된듯 다정한 면모를 보였다.

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하지만 훈훈했던 분위기는 금방 깨졌다. 밤이 되자 캠프파이어를 하며 대화를 나누던 두 사람은 가족관, 자녀관에서 정면 충돌했다.

강정환은 "먹여주고 길러줬으니 자식은 내게 보답해야한다"는 소신을 밝혔다. 이에 정유진은 "난 자식한테 그러고 싶은 마음이 없다. 자식은 잘 사는게 (부모에게)효도"라고 답했다. 하지만 강정환은 "너무 쿨한척이다. 가식적"이라며 날을 세웠다.

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이어 강정환은 "고부갈등이 항상 민감하다. 한국은 시부모를 불편한 존재로 생각하는게 팽배하더라. 특히 여자들이 보통 그렇다"며 불편한 대화를 이어갔다. 정유진은 "한국이 그렇다면서 왜 한국인과 결혼하고 싶어하냐. 제일 먼저 남편 사랑을 받는게 우선이지. 아내는 사랑받으면 어련히 알아서 잘할까"라며 자신의 속내를 분명하게 드러냈다.

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사진=MBC에브리원 '계약결혼'

사진=MBC에브리원 '계약결혼'

MC들도 강정환의 강경한 발언에 당황을 금치 못했다. 효연은 "(표현이)서툰 걸 알아도, 매번 저렇게 표현하면 상대가 힘들다. 말하는 방식을 바꿔야한다"고 했다. 안정환은 "(과거)여러가지 마음의 상처, 안 좋은 일들이 있어서 저러나?"라며 조심스럽게 강정환의 속내를 추측하기도 했다.

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좁혀지지 않는 가치관 차이를 보이는 가운데 서로의 속마음을 털어놓는 과정에서 지친 정유진은 끝내 복받치는 감정에 눈물까지 쏟았다. 하지만 두 사람은 이내 오해를 풀며 한층 더 가까워지고자 노력하는 모습을 보였다.

강정환과 최유진은 앞서 '나는 솔로' 돌싱 특집 16기와 28기에 출연해 얼굴을 알린 바 있다. '무자녀 돌싱' 강정환은 당시 적극적인 호감 표현에도 최종 커플에 실패했다. 정유진은 두 아이를 홀로 양육중인 '애둘맘' 돌싱으로, 당시 경수와 최종 커플로 맺어졌지만 현실 커플이 되는데는 실패했다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com