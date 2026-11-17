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[스포츠조선 이우주 기자] 임현주 아나운서가 육아휴직 기간을 둘러싼 오해를 바로잡았다.

임현주는 17일 "퇴사 관련 기사에 사실과 다른 내용이 있어 짧게 바로잡고자 한다"며 입장글을 공개했다.

임현주는 "저는 두 번의 출산 모두 만삭까지 생방송을 이어갔고, 각각 약 3개월의 출산휴가를 사용한 뒤 기존에 진행하던 방송에 바로 복귀했다. 육아휴직은 올해 1월 처음 사용했고, 약 10개월간 휴직했다"며 "일부 기사에 나온 두 번의 육아휴직', 1년 9개월의 육아휴직'은 사실이 아니"라고 밝혔다.

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임현주는 "또한 육아휴직 기간이 끝나 퇴사한 것이 아니라, 당초 예정된 휴직 기간이 남아 있었지만 먼저 휴직을 마무리하고 퇴사를 결정했다"며 "그동안 제 자리에서 최선을 다해 일해왔다"고 강조했다.

2013년 MBC 공채 32기 아나운서로 입사한 임현주는 지난 16일 13년 만 퇴사를 발표했다. 하지만 지난 1월부터 10개월간 육아휴직을 해왔던 임현주 아나운서가 복직이 아닌 퇴사를 선언한 것에 대해 아쉬운 시선이 이어지고 있다. 이와 관련해 잘못된 내용까지 퍼지자 임현주는 직접 입장을 밝히며 오해를 해명했다.

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wjlee@sportschosun.com

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다음은 임현주 글 전문

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안녕하세요.

어제 퇴사 소식을 전한 후 많은 응원과 연락을 받았습니다. 감사드립니다.

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다만 퇴사 관련 기사에 사실과 다른 내용이 있어 짧게 바로잡고자 합니다.

저는 두 번의 출산 모두 만삭까지 생방송을 이어갔고,

각각 약 3개월의 출산휴가를 사용한 뒤 기존에 진행하던 방송에 바로 복귀했습니다.

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육아휴직은 올해 1월 처음 사용했고, 약 10개월간 휴직했습니다. 일부 기사에 나온 두 번의 육아휴직', 1년 9개월의 육아휴직'은 사실이 아닙니다.

또한 육아휴직 기간이 끝나 퇴사한 것이 아니라, 당초 예정 된 휴직 기간이 남아 있었지만 먼저 휴직을 마무리하고 퇴사를 결정했습니다.

그동안 제 자리에서 최선을 다해 일해왔습니다.

사실관계만큼은 정확하게 전달되기를 바랍니다.

임현주 드림