장성규, 최수영, 문상민(왼쪽부터). 사진 제공=SM C&C, 사람엔터테인먼트, 어썸이엔티

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[스포츠조선 안소윤 기자] 방송인 장성규와 배우 최수영, 문상민이 '2026 KBS 연기대상'의 MC로 호흡을 맞춘다.

KBS는 오는 12월 31일(목) 생중계되는 '2026 KBS 연기대상'의 진행자로 장성규, 최수영, 문상민을 확정했다. 지난해에 이어 연속 진행을 맡게 된 장성규, 문상민과 새롭게 합류한 최수영이 연말 무대를 이끈다.

'2026 KBS 연기대상'에는 대하드라마부터 미니시리즈, 주말, 일일드라마, 단막극까지 올 한 해 KBS 드라마를 이끌어온 배우들이 한자리에 모인다. 안방극장에 웃음과 위로를 전하고 깊은 여운을 남긴 작품 속 명장면을 시청자와 함께 되짚으며 2026년의 대미를 장식한다.

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장성규는 2023년부터 4년 연속 MC로 나서며 KBS 연기대상과의 인연을 이어간다. 예능, 시사, 교양을 넘나들며 진행 내공을 쌓아온 장성규는 올해도 특유의 재치와 순발력으로 '2026 KBS 연기대상' 무대를 이끌 예정이다.

최수영은 올해 영화 '오케이 마담2'와 연극 '베니스의 상인'에 출연하며 스크린과 무대를 오가는 폭넓은 활동을 펼쳤다. 다양한 작품을 통해 다채로운 매력을 선보이며 배우로서 활동 영역을 넓혀온 그는 2027년 방송 예정인 KBS2 새 주말드라마 '학교 다녀왔습니다'의 주연으로 합류해 또 한 번 새로운 연기 변신을 예고하고 있다. 여기에 밝고 유쾌한 에너지와 재치 있는 입담으로 '2026 KBS 연기대상'에 활기를 더할 예정이다.

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3년 연속 MC를 맡은 문상민은 KBS2 '은애하는 도적님아'에서 도월대군 이열 역으로 능청스러운 로맨스와 섬세한 1인 2역 연기를 펼쳤다. 특히 남지현과 유쾌한 티키타카부터 애틋한 감정선까지 자연스럽게 그려내며 '확신의 로코대군'이라는 호평을 받았다. 올한해 드라마와 영화에서 활약한 문상민이 연말 시상식에서 장성규, 최수영과 어떤 호흡을 보여줄지 기대를 모은다.

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한편, 장성규, 문상민과 새롭게 합류한 최수영이 함께하는 '2026 KBS 연기대상'은 오는 12월 31일(목) 생중계된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com